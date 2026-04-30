Haaland bekritiseerd in Noorwegen voor Budweiser-reclame

Erling Haaland krijgt kritiek vanuit zijn thuisland Noorwegen vanwege zijn rol in een reclamecampagne voor Budweiser, ondanks het alcoholreclameverbod in Noorwegen. Alcoholpreventieorganisaties uiten hun bezorgdheid over zijn voorbeeldfunctie.

Erling Haaland , de Noorse voetbalster die furore maakt bij Manchester City, staat in zijn thuisland onder vuur vanwege zijn deelname aan een reclamecampagne voor het Amerikaanse biermerk Budweiser .

Haaland is een van de gezichten van de WK-campagne van Budweiser, samen met de bekende Duitse trainer Jürgen Klopp. De campagne, die een vooruitblik geeft op het Wereldkampioenschap voetbal dat georganiseerd wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, wordt momenteel in veertig landen uitgezonden. Echter, in Noorwegen is het verboden om reclame te maken voor alcohol, waardoor de commercial daar niet te zien is.

Deze ogenschijnlijk kleine nuance heeft geleid tot aanzienlijke kritiek vanuit verschillende hoeken van de Noorse samenleving. De kritiek komt voornamelijk van organisaties die zich bezighouden met alcoholpreventie. Inger Hansen, werkzaam bij Actis, een organisatie die zich inzet voor het verminderen van alcoholmisbruik, uit haar verbazing over Haalands betrokkenheid bij de campagne. Ze geeft aan altijd de indruk te hebben gehad dat Haaland zich juist bewust was van zijn gezondheid en een positief voorbeeld wilde zijn.

De deelname aan een reclame voor bier lijkt in strijd met dat beeld. Hanna Cecille Widnes, een collega van Hansen, is nog scherper in haar oordeel en roept op tot actie van de Noorse voetbalbond. Ze benadrukt de negatieve invloed die dit kan hebben op kinderen en jongvolwassenen, die Haaland als een groot idool beschouwen.

Widnes stelt dat Haaland, als rolmodel, zich bewust zou moeten zijn van de verantwoordelijkheid die hij draagt en de potentieel schadelijke boodschap die hij met deze reclamecampagne uitdraagt. De zorgen draaien om de normalisering van alcoholgebruik onder jongeren en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun gezondheid en welzijn. De Noorse voetbalbond staat nu onder druk om een standpunt in te nemen en te overwegen maatregelen te treffen.

Noorwegen heeft zich na een lange periode van 28 jaar opnieuw gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap voetbal. De kwalificatie werd behaald ten koste van een voetbalgrootmacht als Italië, wat de prestatie extra bijzonder maakt. Het team is ingedeeld in Groep I en zal het opnemen tegen sterke tegenstanders als Frankrijk, Senegal en Irak. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de discussie over Haalands deelname aan de Budweiser-campagne dreigt de positieve sfeer te overschaduwen.

De kritiek benadrukt de strikte regelgeving omtrent alcoholreclame in Noorwegen en de belangrijke rol die sporthelden spelen in het beïnvloeden van de publieke opinie en het gedrag van jongeren. Het is een complexe situatie waarin de commerciële belangen van een wereldwijd merk botsen met de culturele normen en waarden van een land dat alcoholmisbruik serieus neemt.

De komende dagen zullen uitwijzen hoe de Noorse voetbalbond en Haaland zelf op deze kritiek zullen reageren en of er verdere stappen zullen worden ondernomen





Erling Haaland Budweiser Noorwegen WK Alcoholreclame Kritiek Jürgen Klopp

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chelsea-aanvoerder Bright stopt per direct, teller blijft staan op 20 prijzenBright (32) kampte de laatste jaren veelvuldig met blessures en kwam begin februari voor het laatst in actie voor Chelsea, waarmee zij 20 prijzen won.

Film over Michael Jackson zorgt voor volle agenda bij Rotterdamse look-a-likeDe nieuwe bioscoopfilm Michael zorgt niet alleen voor volle zalen, maar ook voor volle agenda’s.

Wereldwijd gaat het slecht met persvrijheid, Nederland klimt wel een plekjeNog nooit scoorden alle landen gemiddeld zo laag op de Persvrijheidsindex van Reporters without Borders. Nederland staat nu op de tweede plaats, achter Noorwegen.

