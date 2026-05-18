Haagse gemeenteraad laat opvangplannen voor asielzoekers aan de Sportlaan voorlopig uitstellen

De Haagse gemeenteraad heeft besloten om de opvangplannen voor asielzoekers aan de Sportlaan voorlopig uit te stellen. De meerderheid van de raad wil eerst een nieuwe coalitie vormen voordat een besluit genomen wordt over de opvangplannen.

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nu nog geen besluit nemen over de opvang van onder meer asielzoekers aan de Sportlaan . Vrijdag kwam het stadsbestuur met een brief waarin ze aangeeft door te willen met de plannen, omdat er groen licht is gegeven voor de natuurvergunning.

Om de plannen door te zetten, was nog wel een besluit van de gemeenteraad nodig, maar de meerderheid zegt nu het op de onderhandelingstafel voor een nieuwe coalitie te willen leggen. Om de opvangplannen in het oude HagaZiekenhuis aan de Sportlaan door te gaan, moest de gemeenteraad ook nog om een 'bindend advies' worden gevraagd voor de te verlenen omgevingsvergunning. Volgens het college was het nu tijd om daarover te besluiten.

Het college wilde van de raad een advies hebben dat antwoord moet geven op de vraag of de opvanglocatie wel of geen vergunning krijgt. Vervolgens moet B en W het bindende advies 'in principe' opvolgen. Zou de gemeenteraad ook nog 'nee' kunnen zeggen tegen de vergunning? Dat kan.

Maar daar zitten veel mitsen en maren aan, blijkt uit een juridisch advies dat het college heeft opgevraagd bij advocatenkantoor Pels Rijcken. Uit dat advies blijkt dat de gemeenteraad in principe nee kan zeggen, maar zich wel moet houden aan de wetten die gelden om een vergunning te beoordelen. Bovendien zijn er ook manieren voor het college om de vergunning die nodig is alsnog te geven, stelt Pels Rijcken.

Volgens het college is er zodoende geen reden om niet door te gaan met de plannen, ook omdat de raad al in 2024 akkoord ging met de plannen. Het college wil verder uitstel en mogelijke schadeclaims waar nu ook al risico op bestaat voorkomen en duidelijkheid bieden aan de buurt. Ze verwijst ook naar de kosten die erbij komen bij elke maand dat het wordt uitgesteld.

In totaal gaat het om 400.000 euro per maand: 100.000 voor de leegstand en 300.000 voor de alternatieve opvanglocaties





