Tijdens het oefenduel tussen Nederland en Oezbekistan ontving Guus Til een rode kaart na een handspel in het strafschopgebied, gevolgd door VAR-interventie. Cody Gakpo scoorde zowel de openingsdoelpunt als de winnende strafschop.

Tijdens een recent oefenduel tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan vond een ontstuimig moment plaats dat de aandacht trok. Guus Til , middenvelder van PSV , ontving in de slotfase van de wedstrijd een rode kaart nadat de Video Assistant Referee ( VAR ) בעז intervening had geadviseerd.

Het incident gebeurde toen Til de bal ongelukkig op zijn hand kreeg, wat leidde tot een handspel in het strafschopgebied. Hoewel de veldarbiter aanvankelijk niet ingreep, zorgde de VAR ervoor dat de beslissing werd herzien en Til werd effectiveness uitgesloten van het spel. Dit rode kaartmoment veranderde de dynamiek van de wedstrijd aanzienlijk.

Tot dat moment had het Nederlands elftal onder leiding van Cody Gakpo, die eerder een strafschop had verzorgd, een 1-0 voorsprong behouden zonder veel问题 van Oezbekistan te ondervinden. In de tweede helft kwam de tegenstander echter vaker voor het Nederlands doel, en na Tils uitzetting slaagden de Oezbeken er inderdaad in om uit te komen, waardoor de stand gelijk werd.

Uiteindelijk bepaalde een tweede strafschop, opnieuw gescoord door Gakpo, het verschil in de allerlaatste seconden, zodat Oranje de oefenwedstrijd desondanks won. De vraag of Til het komende eerste groepsduel met Japan zal moeten missen, blijft vooralsnog onbeantwoord. Een mogelijke schorsing hangt af van de beoordeling van de overtreding: voor een officiële schorsing moet de speler zich schuldig hebben gemaakt aan een zwaar vergrijp, wat in dit geval niet automatisch is.

Het incident onderstreept de groeiende invloed van de VAR in het moderne voetbal en de fine tussen onbedoelde handspelen en opzettelijke overtredingen. Voor het Nederlands elftal is het een nuancering van de voorbereiding op het grote toernooi, waarbij het team zich moet aanpassen aan onverwachte scenario's en het verlies van een belangrijke middenvelder in een cruciale fase. De lesson is dat zelfs in een vriendschappelijke oefenpot, met de huidige technologische ondersteuning, elk moment serieus kan worden genomen.

Guus Til, een vaste waarde in de centrale midfield, zal waarschijnlijk in overleg met de bondscoach en medische staf de situatie evalueren. Voor de supporters roept het incident vragen op over de consistentie van handspelbeoordelingen en de impact op het spel. De wedstrijd tegen Oezbekistan, bedoeld alsEen opmerkelijk moment tijdens het oefenduel tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan: Guus Til krijgt in de slotfase een rode kaart na ingrijpen van de VAR.

De middenvelder van PSV maakte vlak voor het strafschopgebied hands en krijgt daarvoor een zware straf van de arbitrage. Er leek lange tijd niks aan de hand voor het Nederlands elftal in het oefenduel met Oezbekistan. Cody Gakpo zette in de eerste helft na een strafschop op een 1-0 voorsprong en had niks van de tegenstander te duchten. De Oezbeken kwamen er in de tweede helft een aantal keer uit.

Zo ook in de 85ste minuut. Na een voorzet en lange bal naar voren kreeg Til de bal ongelukkig op zijn hand. In eerste instantie deed de arbiter niks, maar vervolgens kwam de VAR op de lijn. De PSV-middenvelder kreeg een rode kaart en moest het veld verlaten.

Even later kwam Oezbekistan op gelijke hoogte, waardoor Oranje de oefenwedstrijd niet leek te winnen. In de slotseconden kwam het alsnog goed na een tweede strafschop van Gakpo. Of Til het eerste groepsduel met Japan mist, is nog niet bekend. Voor een schorsing moet de speler die de rode kaart krijgt zich namelijk schuldig maken aan een zwaar vergrijp





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