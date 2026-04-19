Gullit bagatelliseert ontbreken De Jong bij Barça-uitschakeling

Ruud Gullit wuift het belang van Frenkie de Jong bij de recente Champions League-uitschakeling van FC Barcelona weg. De Nederlandse middenvelder maakte na een blessure zijn rentree, maar kon niet voorkomen dat de Catalanen door Atlético Madrid werden uitgeschakeld. Gullit benadrukt dat Barcelona ook zonder De Jong successen kan boeken en dat de timing van zijn terugkeer geen verandering zou hebben gebracht in de wedstrijd.

Ruud Gullit bagatelliseert het gemis van Frenkie de Jong bij FC Barcelona na de uitschakeling in de Champions League . Zonder een prominente rol van de Nederlandse spelmaker werden de Catalanen deze week door Atlético Madrid uitgeschakeld in de kwartfinale van het prestigieuze toernooi. De Jong maakte vorige week zijn rentree na een blessure. In de stadsderby tegen Espanyol viel hij kort voor tijd in, maar in de return tegen Atlético kon hij slechts een kleine tien minuten meedoen. Tegen die tijd was het kwaad echter al geschied. Zonder de ex-Ajacied had Barça de thuiswedstrijd tegen de Madrilenen al met 0-2 verloren, waardoor een 1-2 uitzege, ondanks de inspanningen in de return, niet meer genoeg was om een verlenging af te dwingen en door te gaan naar de volgende ronde van het toernooi. De druk op het team was enorm, zeker na de rode kaart van Eric García in de slotfase, waardoor Barça met tien man moest proberen een gelijkspel te forceren. Het lukte hen niet om een verlenging af te dwingen, wat leidde tot de teleurstellende uitschakeling.

Dat het mét De Jong anders had kunnen lopen, bestrijdt Gullit echter fel. 'Ik vind het een geweldige voetballer, maar zonder hem winnen ze ook hè?', stelt de voormalige topvoetballer en voetbalanalist. Hij erkent dat Frenkie de Jong een getalenteerde speler is, maar plaatst zijn invloed in dit specifieke geval in perspectief. Gullit nuanceert de rol van de middenvelder door te wijzen op de omstandigheden tijdens de wedstrijd. Net voor de internationale Oranje-speler het veld betrad, had teamgenoot Eric García een rode kaart gekregen. Met tien man slaagde Barça er in de slotfase niet meer in om de wedstrijd te kantelen en een verlenging af te dwingen. Volgens Gullit was het een ontzettend moeilijk moment voor Barça. De Jong kreeg een beperkte speeltijd, voornamelijk bedoeld om weer in het ritme te komen na zijn blessure. Het zou volgens de analist onverantwoord zijn geweest om hem direct een volledige wedstrijd te laten spelen, zeker niet te laten starten, gezien de kritieke situatie en de noodzaak om de puntjes op de i te zetten. De focus lag meer op het behouden van de defensieve organisatie ondanks de numerieke minderheid.

Ondanks de teleurstelling in de Champions League stevent FC Barcelona in eigen land wel op succes af. De ploeg onder leiding van trainer Hansi Flick staat momenteel negen punten voor op aartsrivaal Real Madrid in de Spaanse La Liga, met nog slechts zeven duels te spelen. Deze comfortabele voorsprong suggereert dat de landstitel binnen handbereik is voor de Catalanen. Dit succes op nationaal niveau contrasteert scherp met de Europese tegenslag. De club was op sterven na dood, maar de spelers en staf toonden ongelooflijke veerkracht en vechtlust om zich te herpakken in de competitie.

Johan Derksen, daarentegen, krijgt kritiek omdat hij de hele avond bijna niets heeft gezegd en toch als een soort wijsneus wordt neergezet. Hij heeft de hele avond nauwelijks iets bijgedragen aan het gesprek. Hoe kun je dan een wijsneus zijn als je nauwelijks iets hebt gezegd? Niet dat ik denk dat hij bij Ajax past en ik verwacht ook niet dat Ajax hem gaat nemen, maar Derksen pleegt hier wel de zoveelste aanval op Alex Pastoor. joh doe gewoon ff normaal.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

