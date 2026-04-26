Guardiola's bizarre omhelzing na wissel Reijnders: 'Ik wilde hem vermoorden'

Pep Guardiola verraste vriend en vijand met een warme omhelzing voor Tijjani Reijnders direct na zijn wissel in de Champions League-halve finale tegen Real Madrid. De City-manager onthulde achteraf dat hij Reijnders vertelde dat hij hem 'wilde vermoorden' vanwege zijn uitstekende spel.

De Champions League -halve finale tussen Manchester City en Real Madrid heeft een opmerkelijk moment opgeleverd, niet zozeer door een spectaculaire goal, maar door de reactie van Pep Guardiola op de wissel van Tijjani Reijnders .

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd besloot Guardiola om Reijnders te vervangen door Bernardo Silva. Direct na deze wissel was het Nico González die Manchester City naar de finale schoot, wat de beslissing van Guardiola achteraf extra belichtte. De beelden van Guardiola die direct na de goal naar Reijnders sprintte om hem een warme omhelzing te geven, verspreidden zich razendsnel over het internet en werden viraal.

Deze onverwachte vertoning van genegenheid, direct na een tactische beslissing die Reijnders uit het veld haalde, riep vragen op over de motivatie achter de wissel en de relatie tussen de coach en de speler. Reijnders zelf hield zich na afloop van de wedstrijd, in een interview met Sky Sports, op de vlakte over het moment. Hij gaf aan dat het een persoonlijke aangelegenheid was tussen hem en Guardiola, en weigerde verdere details te delen.

'Dat is iets tussen ons,' was zijn enigszins mysterieuze reactie. Guardiola daarentegen, was openhartiger over het gesprek dat hij met Reijnders had. In een interview met de BBC onthulde hij met een glimlach dat hij Reijnders vertelde dat hij hem 'wilde vermoorden' vanwege zijn uitstekende prestaties. Deze opmerking, uiteraard bedoeld als een grap, benadrukte de bewondering die Guardiola koestert voor de Nederlandse middenvelder.

Hij legde uit dat Reijnders, net als Tijjani, de laatste tijd niet veel speeltijd had gehad, maar dat hij desondanks een uitstekende prestatie leverde. Guardiola prees Reijnders' vermogen om constant gevaar te creëren en kansen te genereren, en vergeleek hem met Mateo Kovacic. Hij erkende dat Reijnders echt heel goed had gespeeld, maar dat hij bij een 1-1 stand een ander type speler nodig had om de wedstrijd te beslissen.

De wissel was dus puur tactisch ingegeven, en niet een afspiegeling van de prestaties van Reijnders. Het is duidelijk dat Guardiola een groot respect heeft voor de kwaliteiten van Reijnders, ondanks dat hij hem in deze cruciale fase van de wedstrijd uit het veld haalde. De beslissing om Silva in te brengen, bleek uiteindelijk succesvol te zijn, maar de beelden van de omhelzing en de verklaringen van Guardiola laten zien dat er meer achter de wissel schuilt dan alleen tactiek.

Reijnders heeft dit seizoen een indrukwekkende reeks statistieken neergezet. De assist die hij gaf bij de gelijkmaker, was zijn zevende van het seizoen, en hij staat ook op zeven doelpunten. Dit maakt hem een belangrijke speler in de aanval van Manchester City. Het is opmerkelijk dat Reijnders in de drie wedstrijden voorafgaand aan het duel met Southampton de volledige negentig minuten op de bank bleef zitten.

Dit onderstreept de concurrentie binnen de selectie van Manchester City, maar ook de flexibiliteit van Guardiola om zijn team aan te passen aan de tegenstander. De wissel tegen Real Madrid laat zien dat Guardiola vertrouwen heeft in Reijnders, ondanks dat hij hem soms niet in de basisopstelling plaatst. De omhelzing na de wedstrijd was een teken van respect en waardering, en de openhartige verklaringen van Guardiola bevestigen dat.

Reijnders heeft zich bewezen als een waardevolle speler voor Manchester City, en zijn prestaties zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de jacht op de Champions League-titel. De reactie van Guardiola laat zien dat hij Reijnders' kwaliteiten erkent en waardeert, en dat hij hem in de toekomst zeker nog zal inzetten in belangrijke wedstrijden. De situatie illustreert de complexe dynamiek tussen coach en speler, en de manier waarop Guardiola zijn spelers weet te motiveren en te inspireren





