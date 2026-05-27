Grote vredesconferentie in Den Haag en bondscoach Koeman maakt keuzes voor WK bekend

Vandaag vindt in Den Haag een grote en internationale veiligheidsconferentie plaats, met sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger, het bedrijfsleven en ngo's. Bondscoach Ronald Koeman maakt bekend met welke 26 spelers hij naar het komende wereldkampioenschap gaat. Premier Jetten heeft opnieuw het geweld bij azc-demonstraties veroordeeld.

Goedemorgen! Een grote jaarlijkse vredesconferentie beleeft zijn debuut in Den Haag . Het weer zal vandaag niet zo heet zijn als gisteren, maar de zon breekt goed door en het blijft droog.

De noord- tot noordoostenwind waait matig, kracht 3 tot 4. In Groningen wordt het 18 of 19 graden, maar verder zuidwaarts zal het met 20 tot 26 graden duidelijk warmer zijn. Vandaag organiseert Nederland een grote en internationale veiligheidsconferentie, met sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger, het bedrijfsleven en ngo's.

De conferentie, vandaag in het Vredespaleis in Den Haag en morgen bij de Universiteit Leiden, wordt afgetrapt door onder anderen voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer en premier Jetten. Het idee is om er een jaarlijks terugkerende conferentie van te maken. De Gezondheidsraad komt met een advies over vaccinatie tegen meningokokken B. Die bacteriële infectie kan leiden tot onder meer hersenvliesontsteking. Eerder adviseerde de raad om deze vaccinatie niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft om een nieuw advies gevraagd. Op de kade bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam komt een eettafel van ruim 700 meter te staan waar mensen die zich hebben ingeschreven samen kunnen eten, als teken van verbinding. Er komen onder anderen mensen uit Loosdrecht en asielzoekers uit verschillende azc's. Bondscoach Ronald Koeman maakt bekend met welke 26 spelers hij naar het komende wereldkampioenschap gaat.

Om 14.45 uur is er een persconferentie bij de KNVB in Zeist, waar Koeman zijn keuzes voor het Nederlands elftal toelicht. Premier Jetten heeft opnieuw het geweld bij azc-demonstraties veroordeeld. In een Tweede Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goedpraten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jetten.

Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er van veel partijen van langs omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Nederland beleefde gisteren de eerste tropische dag van het jaar.

Dat betekent voor de een een zorgeloze dag op het strand en afkoelen in zee. Voor de ander is het juist afzien: thuis, onderweg of werkend in de zon





Den Haag schrapt levensbeschouwelijke vrijstelling van leerplicht voor honderd kinderenDe gemeente Den Haag heeft besloten de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht voor honderd kinderen op te heffen. Deze kinderen moeten na de zomervakantie weer naar school, omdat hun ouders geen geschikte openbare school in de buurt vinden die aansluit bij hun geloof of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Honderd kinderen uit Den Haag volleyball thuisonderwijs aanvragenHonderd kinderen uit Den Haag die thuisonderwijs krijgen in verband met de levensbeschouwing van hun ouders moeten weer naar school

Tientallen vrouwen wachten op ontmoeting met Dr. Pol in Den HaagTientallen fans stonden donderdag in de rij voor een ontmoeting met televisie-dierenarts Dr. Pol in de Dierenspeciaalzaak Avonturia de Vogelkelder in Den Haag. Het publiek was voor het stoorde uitjes over het grootste gedeelte uit vrouwen. De dierenarts gaf lezingen en nam uitgebreid de tijd voor zijn fans.

