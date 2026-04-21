Grote verkeershinder op N34 door langdurige autobrand bij Drouwen

De N34 bij Drouwen is langdurig afgesloten nadat een elektrische auto in brand vloog. De brandweer zet een dompelbak in om de accu gecontroleerd te koelen.

De provinciale weg N34 is sinds vanochtend vroeg volledig afgesloten ter hoogte van Drouwen als gevolg van een complexe autobrand. Omstreeks 06.15 uur ontstond er brand in een personenauto, wat leidde tot een grootschalige inzet van de hulpdiensten. De bestuurder van het voertuig wist zichzelf tijdig in veiligheid te brengen en is er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Bij aankomst van de brandweer bleek al snel dat het om een elektrisch aangedreven voertuig ging, wat de bluswerkzaamheden aanzienlijk bemoeilijkt. Omdat bij elektrische auto's de accu in brand kan vliegen en deze door een chemisch proces blijft smeulen, is een standaard blusmethode met water vaak onvoldoende. Bart Raaijmakers, woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe, legt uit dat de hulpverleners uiterst voorzichtig te werk gaan. Bij een brandend elektrisch voertuig is het cruciaal om er zeker van te zijn dat de stroomtoevoer volledig is onderbroken.

Vanwege het risico op een zogenaamde thermische runaway, waarbij de batterijcellen elkaar blijven aansteken, heeft de brandweer besloten om een speciale dompelcontainer in te zetten. Dit is een grote bak gevuld met water waarin de auto in zijn geheel wordt ondergedompeld om het accupakket gecontroleerd af te koelen. Dit proces is zeer tijdrovend en kan in extreme gevallen tot wel 48 uur in beslag nemen, waardoor de wegbeheerder rekening moet houden met een langdurige blokkade van de rijbaan.

De gevolgen voor het verkeer in de regio Drenthe zijn aanzienlijk. De N34 is momenteel volledig afgesloten tussen de afslagen Gieten en Borger, wat zorgt voor flinke hinder voor forenzen en vrachtverkeer. Aanvankelijk werd gehoopt dat de weg rond het middaguur weer vrijgegeven kon worden, maar de provincie Drenthe heeft die prognose inmiddels bijgesteld naar 13.00 uur. Om het verkeer in goede banen te leiden, zijn er uitgebreide omleidingsroutes ingesteld. Automobilisten die richting Emmen reizen, worden bij Gieten via de N33, de A28 en de N381 geleid. Voor het verkeer dat vanuit de richting Borger naar Groningen wil reizen, is een route uitgezet via de N857 en de N33. Weggebruikers worden dringend geadviseerd om rekening te houden met extra reistijd en de actuele informatieborden langs de weg goed in de gaten te houden tot de situatie volledig is afgehandeld





Boerderij in Uden verwoest door grote brand; omgeving geëvacueerdEen boerderij aan de Hulstheuvel in Uden is volledig verwoest door een uitslaande brand. De brand, die rond half een uitbrak in de rieten kap, vereiste de inzet van meerdere brandweereenheden, waaronder specialisten voor rieten daken. Een NL-Alert werd verstuurd en omwonenden moesten hun huizen verlaten vanwege de vele rookontwikkeling. De brandweer besloot de brand gecontroleerd te laten uitbranden.

Niet iedereen kan terug naar huis na grote brand in GGZ-instellingNa de brand maandagochtend in gebouw De Schelde op Landgoed Vrederust in Halsteren kunnen niet alle cliënten terug naar hun appartement. Dat laat de GGZ‑instelling zelf weten. De meeste andere cliënten zijn inmiddels teruggekeerd naar hun eigen afdeling of tijdelijk ergens anders op het landgoed gehuisvest.

Aantal GGZ-cliënten Halsteren dakloos na grote brandNa de brand maandagochtend in gebouw De Schelde op Landgoed Vrederust in Halsteren kunnen niet alle cliënten terug naar hun appartement. Dat laat de GGZ‑instelling zelf weten. De meeste andere cliënten zijn inmiddels teruggekeerd naar hun eigen afdeling of tijdelijk ergens anders op het landgoed gehuisvest.

N34 bij Drouwen urenlang afgesloten na brand in elektrische autoDe N34 tussen Gieten en Borger is volledig afgesloten na een brand in een elektrische auto. De brandweer zet een dompelbak in om de accu veilig te stellen.

