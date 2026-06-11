Grote verkeershinder in Amsterdam: A10 Zuid gesloten voor Zuidasdok werkzaamheden

Van vrijdagavond tot maandagochtend is de A10 Zuid afgesloten vanwege hijswerkzaamheden aan de Schinkelbrug. Reizigers kunnen rekenen op vertragingen tot een uur.

Automobilisten die komend weekend van plan zijn om door de regio Amsterdam te reizen, moeten rekening houden met zeer ernstige verkeershinder. De A10 Zuid zal vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend volledig worden afgesloten in de richting van de A4 en A10 West, beginnend vanaf oprit S108.

Deze ingrijpende maatregel is noodzakelijk om de veiligheid van zowel de weggebruikers als de werkmannen te waarborgen tijdens complexe operaties. De verwachte vertragingen zijn aanzienlijk; volgens officiële schattingen kan de extra reistijd voor sommige weggebruikers oplopen tot wel een volledig uur. Dit betekent dat de gebruikelijke routes rondom de hoofdstad zwaar belast zullen worden, wat kan leiden tot filevorming op ongebruikelijke plekken in het stedelijke netwerk.

Het is voor iedereen die afhankelijk is van de auto essentieel om vooraf goed te controleren welke routes nog wel begaanbaar zijn om onverwachte blokkades te vermijden. De reden voor deze grootschalige afsluiting ligt in de uitvoering van essentiële hijswerkzaamheden bij knooppunt De Nieuwe Meer. Deze werkzaamheden vormen een cruciaal onderdeel van het omvangrijke Zuidasdok-project, een ambitieuze samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en ProRail.

In het bijzonder gaat het dit weekend om de uitbreiding van de Schinkelbrug, een constructie die essentieel is voor de toekomstige capaciteit van de ringweg. Het Zuidasdok-project heeft als hoofddoel de bereikbaarheid van de stad Amsterdam te verbeteren, de verkeersdoorstroming te optimaliseren en de algehele verkeersveiligheid in dit drukke knooppunt te verhogen.

Door de infrastructuur ondergronds en bovengronds te herstructureren, hopen de betrokken instanties de chronische congestie in de Zuidas-regio op de lange termijn effectief aan te pakken en de stedelijke leefbaarheid te vergroten. Om de druk op de binnenring van de A10 zoveel mogelijk te beheersen, zijn er aanvullende afsluitingen ingesteld. Zo zijn de verbindingen van de A10 Noord naar de A10 Oost en van de A10 Oost naar de A10 Zuid gedurende het hele weekend niet toegankelijk.

Daarnaast blijven de opritten S107 en S108 ononderbroken gesloten. Voor oprit S109 geldt een specifieke tijdslot; deze is op zowel zaterdag 13 juni als zondag 14 juni afgesloten tussen 10.00 uur en 20.00 uur. Weggebruikers wordt dringend geadviseerd om hun reis minutieus te plannen, indien mogelijk buiten de traditionele spitsuren te reizen, of volledig over te stappen op alternatieve vervoersmiddelen.

Om deze transitie te stimuleren, biedt het initiatief Amsterdam Bereikbaar diverse kortingen aan voor het huren van elektrische scooters, bakfietsen en het gebruik van het openbaar vervoer. Hiermee probeert de stad de hoeveelheid voertuigen op de weg te verminderen en de overlast voor omwonenden en reizigers te beperken terwijl de stad investeert in haar toekomstige mobiliteit en infrastructuur





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A10 Amsterdam Zuidasdok Verkeershinder Rijkswaterstaat

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