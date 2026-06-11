Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is donderdagochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft besloten het pand niet meer te blussen, omdat het niet meer te redden is. Meerdere blusteams uit de regio zijn uitgerukt om de brand onder controle te krijgen.

Grote uitslaande brand bij parenclub Lelystad , pand niet meer te redden Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is donderdagochtend brand uitgebroken . Dat gebeurde rond 05:45 uur.

De vlammen slaan uit het gebouw. Volgens de brandweer is het pand niet meer te redden. Meerdere blusteams uit de regio zijn uitgerukt om de brand onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand ontstaan in een bijgebouw en is het vuur toen overgeslagen naar het hoofdgebouw.

Het is onbekend of het bedrijf op dat moment in bedrijf was. De brandweer schaalde al snel op vanwege de beperkte beschikbaarheid aan bluswater. Zo is de brandweer uit Lelystad, maar ook uit Swifterbant, Dronten en Ens ingeschakeld. Ook is een groot watertransport ingeschakeld om de brandweerlieden van meer bluswater te voorzien.

Volgens verslaggever Herre Zwart staat de Swingersclub Party Players volledig in brand. De brandweer heeft besloten het pand niet meer te blussen, omdat het niet meer te redden is. De voorkant van de gevel was rond kwart voor zeven al volledig afgebrand. Teams van de brandweer overleggen met elkaar hoe ze het naastgelegen pand kunnen beschermen.

In het gebouw waren ook gasflessen aanwezig, meldt de verslaggever. Hij hoorde een paar keer een aantal knallen. Ook vloog er op een gegeven moment een stuk metaal door de lucht. Niemand is daardoor gewond geraakt.

Het pand was net door de gemeente gekocht voor 4 miljoen euro, omdat in de buurt woningbouw moest komen. Volgens de gemeente is de combinatie van woningbouw en een seksclub niet handig, dus met de aankoop moest de seksclub verdwijnen. Dat veroorzaakte veel vragen in de gemeenteraad





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