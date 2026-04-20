Grote twijfels bij ondernemers over nieuw steunpakket voor brandstofkosten

Het kabinet presenteert een miljardenplan om de hoge brandstofkosten te compenseren, maar ondernemersorganisaties reageren kritisch vanwege het schrappen van structurele startersregelingen.

De recente aankondiging van het kabinet om een grootschalig steunpakket te introduceren als reactie op de torenhoge brandstofprijzen heeft geleid tot een golf van verdeelde reacties in de polder. Hoewel het pakket diverse gerichte maatregelen bevat die bedoeld zijn om ondernemers en huishoudens te ondersteunen, gaan deze besluiten gepaard met ingrijpende concessies waar niet iedereen gelukkig mee is.

Ondernemersorganisaties zoals MKB-Nederland uiten hun zorgen over de financieringswijze van deze plannen. Het knelpunt zit in het feit dat structurele regelingen die voorheen van groot belang waren voor kleine en startende ondernemingen nu worden opgeofferd voor tijdelijke crisismaatregelen. Volgens critici, waaronder Connie Maathuis van de Vereniging Zelfstandigen Nederland, legt het kabinet hiermee een onevenredig zware rekening neer bij de groep die de economische groei in de toekomst moet waarborgen. Zij bestempelt deze koers als economisch onverstandig en waarschuwt voor schade op de lange termijn. Voor veel ondernemers in de praktijk voelt de steun als een druppel op een gloeiende plaat. Neem bijvoorbeeld Karin van Elten, eigenaar van een glazenwasserij. Hoewel de halvering van de motorrijtuigenbelasting voor grijze kentekens een positief gebaar lijkt, valt de werkelijke financiële impact in het niet bij de explosief gestegen kosten voor brandstof. Met een vloot van tien bestelbussen ziet zij haar maandelijkse uitgaven met duizenden euro's stijgen, terwijl de compensatie slechts een fractie daarvan dekt. Veel ondernemers ervaren de huidige situatie als een dagelijkse overlevingstocht, waarbij elke maand opnieuw moet worden berekend of de exploitatie nog wel haalbaar is. Er klinkt vanuit het bedrijfsleven een roep om accijnsverlagingen, vergelijkbaar met de situatie in buurlanden als België en Duitsland. Echter, het kabinet houdt voet bij stuk en verkiest gerichte steun boven algemene prijsverlagingen aan de pomp, mede gebaseerd op adviezen van het Centraal Planbureau die wijzen op de effectiviteit van gerichte bijstand. De totale kosten van het pakket, bijna een miljard euro, worden gedekt door een politiek gevoelige herverdeling van middelen. Door de startersaftrek voor nieuwe ondernemers vanaf 2027 af te schaffen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te soberder te maken, haalt de overheid structureel tweehonderd miljoen euro per jaar op. Belastingadviseur Cor Overduin merkt op dat dit een krachtig signaal afgeeft aan de ondernemer: investeringen in bijvoorbeeld nieuwe, energiezuinige ovens of modern materieel worden vanaf nu minder gestimuleerd door Den Haag. Waar de overheid enerzijds inzet op verduurzaming door subsidies voor woningeigenaren, trekt ze anderzijds de ondersteuning voor zakelijke investeringen in. Deze paradox roept vragen op over de consistentie van het beleid. Terwijl de Tweede Kamer zich voorbereidt op het debat over deze maatregelen, blijft de discussie over de verhouding tussen tijdelijke crisisbestrijding en structurele ondernemerssteun volop gaande. Uiteindelijk zal de samenleving de lasten moeten dragen, waarbij het kabinet expliciet kiest voor het beschermen van de meest kwetsbaren in ruil voor een terugtrekkende overheid in het stimuleren van het ondernemersklimaat





