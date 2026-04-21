Grote schoonmaak bij Feyenoord: Recorddeals en vertrekkende sterren op komst

Feyenoord bereidt zich voor op een ingrijpende transferzomer. De club mikt op recordbedragen voor Givairo Read, Ayase Ueda en Anis Hadj-Moussa, terwijl spelers als Raheem Sterling mogelijk alweer vertrekken.

Feyenoord staat aan de vooravond van een turbulente transferzomer die cruciaal zal zijn voor de sportieve toekomst van de club in De Kuip. Terwijl algemeen directeur Dennis te Kloese druk bezig is met het definitief vormgeven van de bestuurlijke structuur na het afketsen van de komst van Kees van Wonderen, richt de aandacht zich achter de schermen steeds meer op het rigoureus saneren en versterken van de spelersgroep.

Het is inmiddels duidelijk dat de clubleiding onder leiding van Te Kloese niet bang is om ingrijpende beslissingen te nemen om de financiële en sportieve balans te waarborgen. De signalen uit de wandelgangen wijzen op een omvangrijke make-over van de selectie, waarbij een aantal bekende namen waarschijnlijk zal vertrekken om ruimte te maken voor nieuw elan en de begroting in evenwicht te brengen. Een van de meest opvallende ontwikkelingen is het voorgenomen afscheid van Raheem Sterling. De voormalige topspeler, die in de winter naar Rotterdam-Zuid kwam, heeft de hoge verwachtingen niet kunnen waarmaken. Vanuit de club klinken geluiden dat de kosten simpelweg niet opwegen tegen de prestaties op het veld, waardoor een vertrek na slechts een half jaar onvermijdelijk lijkt. Ook de situatie rondom Mats Deijl is voer voor speculatie; hoewel hij over een doorlopend contract beschikt, geniet hij volgens ingewijden nog altijd serieuze belangstelling vanuit verre oorden, wat een lucratieve transfer alsnog tot de mogelijkheden laat behoren. Deze uitgaande transfers moeten de basis leggen voor een vernieuwde selectie onder leiding van trainer Robin van Persie, die volgend seizoen een fris en competitief team op de mat wil brengen. Het echte grote nieuws voor Feyenoord is echter de enorme potentie die er op de huidige transfermarkt zit in drie specifieke spelers: Givairo Read, Ayase Ueda en Anis Hadj-Moussa. Vooral de situatie rondom toptalent Givairo Read is spectaculair. Nadat Bayern München zich al eerder meldde met een bod van dertig miljoen euro, heeft nu ook de Engelse grootmacht Manchester City zich in de strijd gemengd. Deze concurrentiestrijd tussen twee Europese topclubs drijft de prijs voor de rechtsback verder op, wat Feyenoord een recorddeal kan opleveren. Daarnaast hoopt de club te profiteren van het naderende WK. Zowel spits Ayase Ueda, die toe is aan een volgende stap in zijn carrière na drie jaar in Rotterdam, als de creatieve dribbelaar Anis Hadj-Moussa staan in de etalage. Mocht dit trio inderdaad vertrekken voor de verwachte miljoenenbedragen, dan beschikt Feyenoord over een aanzienlijk kapitaal om de gewenste kwaliteitsimpuls voor de gehele selectie te realiseren. De komende maanden zullen uitwijzen of Te Kloese erin slaagt deze drie transfers tot een goed einde te brengen





