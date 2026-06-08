Grote politie-inzet bij Utrechtse school na valse melding vuurwapen

Na een valse melding dat er een meisje met een vuurwapen op school zou zijn gezien, was er een grote politie-actie op het Gerrit Rietveld College in Utrecht. De melder, een minderjarig meisje, is aangehouden. Er was geen wapen gevonden.

De politie heeft vanochtend met grootschalige inzet het Gerrit Rietveld College in de Utrecht se wijk Tuindorp bestookt. Uitgangspunt was een melding dat er een meisje met een vuurwapen op het schoolterrein zou zijn gezien.

Deze melding bleek vals te zijn. De politie zwakte af met zwaarbewapende agenten, ook een eenheid van de Dienst Speciale Interventies werd ingezet. Rond tien uur werden alle leerlingen uit de klaslokalen gehaald, met uitzondering van het meisje dat was aangegeven als verdachte. Zij werd gecontroleerd en gefouilleerd, maar er werd geen wapen bij haar gevonden.

Een uitgebreide zoektocht naar een eventueel wapen in kluisjes en toiletten leverdeevenmin resultaat op. De politie heeft de minderjarige melder aangehouden. De autoriteiten benadrukken dat een valse melding ongekende onrust veroorzaakt en tot een onnodige inzet van cruciale hulpdiensten leidt. Ook wordt bevestigd dat iedereen veilig is en het schoolbestaan normaliseert.

De strafwegen voor het geven van valse alarmen worden door de opsporing onderzocht





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Utrecht School Politie Vals Alarm Vuurwapen Gerrit Rietveld College DSI Minderjarige

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