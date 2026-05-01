Grote natuurbranden in Nederland: Internationale hulp ingeroepen

Nederland kampt met meerdere grootschalige natuurbranden, vooral op militaire oefenterreinen. Hulp uit Duitsland en Frankrijk is ingeroepen om de brandweer te ondersteunen bij het blussen en nablussen. De situatie is complex en vereist aanzienlijke inspanningen.

De Nederlandse brandweer worstelt met een ongekende reeks natuurbranden die tegelijkertijd op verschillende locaties zijn ontstaan, waaronder militaire oefenterrein en. De situatie is ernstig genoeg om internationale hulp in te roepen, met aanzienlijke steun uit Duitsland en Frankrijk .

Zeker dertig voertuigen met bemanning uit deze landen zijn ingezet om de Nederlandse collega's te ondersteunen bij het blussen en nablussen van de vlammen. De brand bij 't Harde in Gelderland, die woensdag begon, is nog steeds niet volledig onder controle, ondanks de inzet van vier pelotons brandweerlieden, bestaande uit ongeveer honderd personen. Nieuwe brandhaarden blijven ontstaan op het uitgestrekte militaire oefen- en schietterrein, wat de complexiteit van de taak vergroot.

Eerdere verwachtingen dat de brand bij 't Harde gisteravond onder controle zou zijn, zijn niet uitgekomen. Naast 't Harde zijn er ook branden uitgebroken op militaire oefenterreinen in Assen, Weert (Limburg) en op de Oirschotse Heide (Noord-Brabant). In Oirschot wordt momenteel nabluswerkzaamheden verricht, waarbij de brand mogelijk is ontstaan door een actie van een militaire helikopter. Ongeveer 65 hectare natuur is hierdoor verloren gegaan.

De situatie in Weert is eveneens zorgwekkend, met een gebied van 500.000 vierkante meter dat in brand stond, resulterend in 70 hectare as. De brand in Weert leidde tot de ontruiming van het nabijgelegen vliegveld Kempen Airport en een asielzoekerscentrum in Budel. De veiligheidsregio Zuidoost-Noord-Brabant benadrukt de moeilijkheid van het nablussen in Weert vanwege de slechte begaanbaarheid van het terrein en de omvang van het getroffen gebied.

Er wordt gebruik gemaakt van speciaal materieel voor natuurbrandbeheersing, en er is ook steun ontvangen van Belgische collega's. Frankrijk en Duitsland hebben elk 15 voertuigen met personeel gestuurd, uitgerust met gespecialiseerde kennis en materieel voor natuurbrandbestrijding. Nederland ontvangt ook een helikopter met een grote waterzak om de bluswerkzaamheden te ondersteunen. De internationale hulp is van groot belang gezien de gelijktijdige branden en het risico op nieuwe uitbraken.

De Duitse eenheden komen uit steden als Düsseldorf, Leverkusen, Bonn, Königswinter en Ratingen. Dit is de eerste keer dat de Nederlandse brandweer het Europese coördinatiecentrum in Brussel inschakelt. Defensie onderzoekt of oefeningen de oorzaak zijn van de branden en heeft het gebruik van open vuur, munitie en pyrotechniek op oefenterreinen tijdelijk stilgelegd. Ook worden protocollen aangepast voor oefeningen tijdens droge periodes.

Natuurmonumenten benadrukt de noodzaak van verdere maatregelen om natuurbranden te voorkomen en bekijkt de brandveiligheid van de beheerde natuurgebieden. Een tijdelijk crisiscentrum is opgericht in Zeist om de coördinatie van de brandbestrijding te optimaliseren





