De Grote Kerk Naarden transformeert haar toren tot een dynamische tentoonstellingsruimte, waar een expositie over de pelgrimsreis van Johannes Walter naar Rome wordt herleven. Binnen deze vernieuwde setting wil de kerk een breder publiek aantrekken en de ontmoetingsplek voor de gemeenschap herwinnen.

De Grote Kerk Naarden , een historisch monument dat al bijna zeven eeuwen het gemeenskapsleven vormt, staat voor een ingrijpende herpositionering. In de jaren die zijn vergaan, is de rol van kerken in veel dorpen veranderd.

Toch hechten de directie en het bestuur zich er aan vast te houden aan de oorspronkelijke visie: een ontmoetingscentrum waar mensen elkaar ontmoeten, samenkomen en delen. De ambitie is om de muren die ooit het hart van het dorp ondersteunden, opnieuw tot leven te brengen. Door middel van kunst, cultuur en educatie zal de toren herbestemd worden als tentoonstellingsruimte; het gebouw blijft daarnaast gebruikt voor liturgie, konserten en bijeenkomsten.

Een groot project richt zich op een nieuwe tentoonstelling in de toren. Het centrale kersstuk is een akte uit het jaar 1469, een historisch bewijs dat Johannes Walter, een pelgrim uit Naarden, een reis naar Rome maakte. In Rome beoogde hij relieken van Sint‑Vitus te verkrijgen, een katholieke heilige aan wie de kerk oorspronkelijk was gewijd. Deze gebeurtenis wordt in de expositie weergevoerd.

In de lichtproblemen van de toren zorgen moderne kunstwerken voor een aangename mix van verleden en huidige hebbende vibes. De tentoonstelling wil doen vermoeden dat deze oude paden dank aan een opsterken expositie zelfs nog kunnen bestuderen. Bezoekers ervaren het verhaal via een filmruimte gelegen op de eerste verdieping van de toren. In de film zien zij spelers en symbolen terwijl de pelgrimsreis tot leven komt, met aandacht voor de religieuze, sociale en culturele aspecten.

Teammanager publiek en erfgoed Esmee Stam legt uit dat dit archiefstuk naar het streekarchief Gooi en Vechtstreek werd overgedragen. Op de opening, gepland op 20 juni, kan het document in de kerk geplaatst worden. De nieuwe inrichting van de toren boektekanten niet van de standaard kerktaken; seizoensconcerten, lezingen en jeugdgroepen blijven actief. De toren blijft een visualisatie voor toeristen en wandelaars.

De vernieuwde rijkelijk beleving, gericht op een breed publiek, brengt de kerk tot een centrale ontmoetingsplek in de gemeenschap. De reorganisatie maakt het mogelijk om jeugdige generaties te betrekken, door het gebruiken van een film en praalhistorie. Uiteindelijk zullen de hoofdgroepen en evenementenschema's aangehouden, maar met een creatieve twist. De Grote Kerk Naarden werkt aan een toekomst waarin het monument vooruitstrevend, doch respectvol, staan voor een gemeenschap die de waarden van heid en geloof hereduceert





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