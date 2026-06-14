Grote inbraak bij motorcrossclub Geldermalsen: Vrijwilligers verslagen en boos

Vrijwilligers van motorcrossclub Geldermalsen zijn na een grootschalige inbraak diep getroffen. Daders stal onder meer een quad, kettingzagen en 300 liter diesel. De club richt zich op het herstellen en hoopt op tips van het publiek.

In een grootschalige inbraak bij het clubgebouw van motorcrossclub Geldermalsen zijn vrijwilligers diep getroffen. De daders stalen een lange lijst van waardevolle spullen, waaronder kettingzagen, bladblazers, een quad, een kassasysteem en zelfs 300 liter diesel uit een net volgetankte trekker.

Ook werden grote rollen papier, een doos met kleine zakjes chips en de voorraad snoep meegevoerd. Clubvoorzitter Chantal van Lit ontdekte de diefstal nadat haar vader haar belde. Bij aankomst bleek dat het toegangshek was opengeslepen en alle sloten waren opengebroken. De emotionele impact is groot omdat Van Lit en haar vader de club hebben opgebouwd en veel handarbeid hebben gestoken in het gebouw.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn verslagen en boos; ze vragen zich af hoe iemand zoiets kan doen. De club heeft aangifte gedaan, maar er is nog geen dader in beeld. De inbraak lijkt bewust gepland, mogelijk omdat de club aan een doodlopende weg ligt en op zondag geen activiteit is in de omgeving. Hoewel de club zelf geen camera's heeft, hopen ze op beelden van omliggende bedrijven.

Na deze gebeurtenis zal de clubCamera's gaan plaatsen. De focus ligt nu op het inventariseren van de gestolen spullen en zo snel mogelijk het nodige te vervangen. De club hopeert woensdag weer te openen, al mogelijk in aangepaste vorm vanwege ontbrekende voorraden in de kantine. Voor het grote open Nederlands kampioenschap motorcross begin juli willen ze het gebouw weer in orde hebben.

Van Lit heeft via sociale media veel steunberichten ontvangen, wat goed doet. De politie vraagt om tips van mensen die iets hebben gezien of gehoord rond de crossbaan





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