Grote drugs- en wapensinval in regio Eindhoven

Een Kalasjnikov, 125 zakjes drugs en 53 blokken cocaïne met een waarde van miljoenen zijn tijdens een grote politiecontrole in de regio van Eindhoven gevonden. Vele verdachten zijn aangehouden en er zijn illegale sigaretten gevonden.

Een grote politiecontrole in de regio van Eindhoven heeft eind mei tot een grote inval van drugs en wapens geleid. De politie vond een Kalasjnikov, 125 zakjes drugs en 53 blokken cocaïne met een straatwaarde die oploopt in de miljoenen.

Tijdens de controles werden verschillende mensen aangehouden, waaronder twee verdachten die op heterdaad betrapt werden bij het inladen van de cocaïneblokken. In Best werd een 26-jarige drugsdealer uit Schijndel aangehouden met 125 zakjes drugs. Tijdens verkeerscontroles werden nog eens drie mensen aangehouden, waaronder een persoon die een Kalasjnikov en de bijbehorende munitie in bezit had. Daarnaast werden negen mensen aangestopt voor rijden onder invloed van alcohol of drugs en twee mensen voor het rijden met een ongeldig rijbewijs.

De politie werkt samen met verschillende instanties, zoals gemeenten, de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst, om criminaliteit aan te pakken. Tijdens de controles op 27 en 28 mei werden verschillende panden en garageboxen in het buitengebied van Bladel, Reusel en Eindhoven gecontroleerd. In Eindhoven werden illegale sigaretten gevonden





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Drugs Wapens Cocaïne Controle Aangehouden Illegale Sigaretten

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