Grote brand op bedrijventerrein in Zwaanshoek onder controle

Een grote brand bij een bedrijk aan de Hillegommerdijk in Zwaanshoek is onder controle na een langdurige bestrijding. De oorzaak is onbekend en politie onderzoekt de brand. Er is schade aan meerdere gebouwen en waarschuwing voor glasscherven. Geen overdracht naar tuincentrum.

Grote industriële brand bij Haarlemmermeer onder controle na intensieve bestrijding. De veiligheidsregio meldt dat de brand die vanmiddag uitbrak op een bedrijventerrein aan de Hillegomderdijk in Zwaanshoek nu onder controle is.

Rond 23.30 uur kon het sein brandmeester worden gegeven na een langdurige en zware bestrijding waarbijuit de rook en vlammen. De brandweer is nog steeds aanwezig voor het nablussen en bewaken van het gebied. De oorzaak van de brand is nog onbekend; de politie heeft een onderzoek naar de brandoorzaak en mogelijke nalatigheid gestart. Het brandplek betrof een terrein met meerdere bedrijven, waaronder een bouwbedrijf en een garage.

De vlammen hebben verschillende gebouwen getroffen en ten dele verwoest. Op foto's is te zien dat het dak van een van deovere bedrijven grotendeels is ingestort. Ook was er veel dikke rook vrijgekomen die over een groot gebied waaide. Tijdens het hoogtepunt gingen twee NL-Alerts uit naar inwoners in de omgeving om ramen en deuren te sluiten vanwege de giftige rook.

Die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De brand is niet overgeslagen naar een naastgelegen tuincentrum, maar er is wel bezorgdheid over vormentage scherven van zonnepanelen die door de explosie en hitte zijn vrijgekomen en in de omgeving liggen. Die voorwerpen kunnen gevaarlijk zijn en worden door de brandweer in de gaten gehouden. De exacte omvang van de materiële schade is nog niet vastgesteld, maar zal waarschijnlijk oplopen tot miljoenen euro's.

Het brandweerkorps blijft ter plaatse voor het controleren van eventuele nieuwe brandjes en het veiligstellen van het terrein





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