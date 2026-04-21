Grote brand legt pand in centrum van Sevenum in de as

Een uitslaande brand in een pand aan de Maasbreeseweg in Sevenum heeft dinsdagavond voor veel opschudding gezorgd. Omliggende woningen werden ontruimd en de omgeving werd vanwege de rookontwikkeling afgezet.

Dinsdagavond laat werd het centrum van Sevenum opgeschrikt door een verwoestende brand in een pand aan de Maasbreeseweg. De melding van de brand kwam rond 22:41 uur binnen bij de alarmcentrale, waarna er direct opgeschaald werd naar een grootschalige inzet. Het gaat om een pand dat in de volksmond bekendstaat als de oude kringloopwinkel, al is de exacte huidige status van het gebruik van het gebouw op dit moment nog onderwerp van onderzoek.

Direct na de eerste melding rukten blusploegen uit Sevenum en Horst met spoed uit naar de locatie. Bij aankomst bleek de situatie direct zeer ernstig, waardoor er extra bluseenheden uit de omliggende regio werden opgeroepen om het vuur in bedwang te krijgen. De brandweer zette onder andere hoogwerkers in om vanaf grote hoogte grip te krijgen op de vuurhaard, die zich door het omvangrijke pand en de complexe bouwstijl zeer lastig liet bestrijden. Naarmate de nacht vorderde, sloegen de vlammen metershoog uit het dak van het gebouw. De enorme hitteontwikkeling en de instabiliteit van de constructie zorgden voor grote uitdagingen voor de manschappen ter plaatse. Als gevolg van de intensiteit van de brand en het gevaar voor omwonenden, besloten de autoriteiten om de naastgelegen woningen uit voorzorg te ontruimen. De bewoners werden op een veilige afstand opgevangen terwijl de hulpverleners hun uiterste best deden om overslag naar andere panden te voorkomen. De Maasbreeseweg, een belangrijke verkeersader in het dorp, werd in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer, zodat brandweerwagens en ambulances onbelemmerd hun werk konden verrichten. De politie was massaal aanwezig om de omgeving af te zetten en de veiligheid te garanderen. Vanwege de enorme rookontwikkeling die gepaard ging met de brand, werd er vanuit de Veiligheidsregio Limburg-Noord een NL-Alert verstuurd naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving. In dit bericht werden inwoners dringend verzocht om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen om te voorkomen dat gevaarlijke rookgassen de huizen zouden binnendringen. De rook was in de wijde omtrek te zien en de geur was in grote delen van Sevenum waarneembaar. De veiligheidsregio deed een dringende oproep aan nieuwsgierigen om vooral niet naar de locatie van het incident toe te komen. Door de aanwezigheid van veel toeschouwers kunnen de hulpdiensten gehinderd worden in hun vitale werkzaamheden. Tot op heden zijn er nog geen berichten over slachtoffers bekend, maar de materiële schade aan het pand is in ieder geval enorm. De brandweer zal nog tot in de vroege ochtenduren bezig zijn met nablussen en het verrichten van nacontroles om er zeker van te zijn dat het vuur volledig gedoofd is en er geen gevaar meer dreigt voor de directe omgeving





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sevenum Brand Veiligheidsregio Limburg-Noord Hulpdiensten NL-Alert

United States Latest News, United States Headlines

