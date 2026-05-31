Grote brand in woning Rotterdam-Feijenoord, zestig woningen ontruimd

Zondagochtend brak een grote brand uit in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feijenoord. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rookontwikkeling. Meer dan zestig woningen werden ontruimd en een NL-Alert werd verstuurd. Niemand raakte gewond, twee katten werden gered.

In de Lijnzaadstraat in Rotterdam -Feijenoord heeft zondagochtend een grote brand gewoed in een woning. De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was.

De brandweer schaalde flink op en er werd een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen. De eerste melding kwam rond 11.30 uur. Gelukkig raakte niemand gewond, al is één persoon nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer wist twee katten uit de woning te bevrijden; voor de dieren is een dierenambulance onderweg.

De brand bleek buiten te zijn begonnen en had zich inmiddels uitgebreid naar het dak en een spouwmuur. De exacte oorzaak is nog onduidelijk. De Veiligheidsregio meldde dat er geen instortingsgevaar meer was, maar eerder stortte al een deel van de achtergevel in. Meer dan zestig woningen in de omgeving zijn ontruimd, onder meer aan de Strevelsweg, Koolzaadstraat en Lijnzaadstraat.

Bewoners worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. De Strevelsweg, die pal naast de Lijnzaadstraat ligt, is afgesloten voor verkeer. De brand trok veel bekijks; in de tuin van een naastgelegen woning brak ook brand uit in een schuur, meldden 112-correspondenten. Op beeld was te zien dat er veel donkere rook vrijkwam, die in de wijde omgeving te zien was.

Mensen in de buurt ontvingen een NL-Alert met het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met nablussen en het controleren van de omgeving. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De getroffen bewoners worden opgevangen en krijgen ondersteuning van de gemeente.

Het is nog niet bekend wanneer zij terug kunnen naar hun woningen. De brand heeft voor veel overlast gezorgd in de wijk, maar dankzij de snelle inzet van de hulpdiensten zijn ergere gevolgen voorkomen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Rotterdam Woningbrand Ontruiming NL-Alert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zestal bekogelt moskee Rotterdam met bierflesjes en urineert tegen gebouwOp het moment van het incident waren mensen aanwezig in het gebedshuis. 'Zij voelden zich ernstig bedreigd en in het nauw gedreven.'

Read more »

Grote brand in Egmond aan Zee, twee strandhuisjes in lichterlaaieTwee strandhuisjes in brand op het strand van Egmond aan Zee. Duingebied gespaard, omwonenden gevraagd ramen te sluiten. Bekijk de beelden.

Read more »

112 nieuws: Code oranje zorgt voor schade in de provincie | Grote brand in WeerseloIn dit bericht houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Overijssel. Je vindt hier een overzicht van onder meer ongelukken, branden en misdrijven van vrijdag 29 mei.

Read more »

Bestuurder verwoest lantaarnpaal in Rotterdam-Feijenoord en vlucht, maar wordt dankzij koelvloeistofspoor opgepaktRond 06:30 uur reed een dronken automobilist op de Beijerlandselaan een lantaarnpaal omver, raakte een prullenbak en vluchtte met de motorkap omhoog. Het lek van koelvloeistof leidde de politie naar de Vlasakkerstraat, waar hij werd aangehouden. Later bleek hij ook twee geparkeerde auto's te hebben geraakt. De auto werd weggesleept en de lantaarnpaal in stukken gezaagd.

Read more »