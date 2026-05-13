Grote brand in huis en schuur in Hulten met drugsmisbruik

Een grote brand heeft woensdagochtend op de Broekdijk in Hulten uitgebroken. Het pand staat geheel in brand en is volledig uitgebrande. Hierbij was geen bezetting van het huis aanwezig op het moment dat de brand uitbrak maar ook niks is bekend over de oorzaak van de brand. Drie jaar geleden in de schuur van dit pand was een groot drugslab gevonden bij een inval en vier verdachten werden opgepakt, waarna het terrein werd gesloten.

In een huis en schuur aan de Broekdijk in Hulten heeft op woensdagmorgen kort voor vijf uur een grote brand uitgeoefend. Het hele pand stond al geheel in vlammen bij aankomst van de brandweer en is volledig uitgebrande.

Er was geen sprake van bezetting van het huis op het moment dat de brand uitbrak. De veiligheidsregio laat weten dat de oorzaak van de brand nog niet duidelijk is en wijst ook op het ontbreken van informatie omtrent brandstichting. In de schuur bij het huis is drie jaar geleden een groot drugslab gevonden. Na een inval werden vier verdachten opgepakt en het terrein werd in januari 2024 voor een jaar gesloten.

De brandweer heeft de brand een hoop tijd later onder controle gekregen en begon vervolgens met het nablussen





