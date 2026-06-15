Grote boetes voor busvervoerders EBS en Arriva in Overijssel door uitval en vertragingen

De provincie Overijssel heeft de busvervoerders EBS en Arriva aanzienlijke boeten opgelegd vanwege structurele problemen met betrouwbaarheid en het gebruik van zero-emissievoertuigen. EBS moet 555.300 euro betalen voor te veel uitgevallen ritten en chronische vertragingen in West-Overijssel. Arriva kreeg eveneens een boetebeschikking voor hoge rituitval en te veel gebruik van oude dieselbussen in Twente. Beide vervoerders kampten met personeelstekorten en een chaotische overgang naar elektrisch vervoer, waarnaar klachten van reizigers stromden.

EBS , dat het busvervoer in West- Overijssel verzorgt, heeft een boete van 555.300 euro gekregen vanwege de vele problemen met het busvervoer in 2024. Zo vielen er veel meer ritten uit dan mag en kwamen bussen te laat, waardoor reizigers in de kou stonden.

Dat is tegen de afspraken met de provincie in. EBS rijdt in West-Overijssel met elektrische bussen. Over 2024 vielen er veel meer bussen uit dan is afgesproken met de provincie. En als de bussen wel reden, was dat lang niet altijd volgens de dienstregeling.

Het regende daarop klachten van reizigers: in een paar maanden tijd kwamen er De provincie Overijssel betaalt jaarlijks 80 miljoen euro aan EBS voor het verzorgen van het busvervoer in de regio West-Overijssel, ook wel de concessie IJssel-Vecht genoemd. De vervoerder moet zich daarbij wel aan een aantal voorwaarden houden: zo mag maximaal 0,2 procent van de ritten uitvallen.

Dat lukte EBS in 2024 vaak niet: in sommige maanden lag de uitval tot wel Door personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim kreeg de vervoerder de roosters niet rond, waardoor er bussen uitvielen. EBS was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie op de boete. Ook Arriva, dat in Twente het busvervoer verzorgt, is beboet vanwege de vele uitval van bussen over 2024. Omdat die boete nog niet onherroepelijk is, wil de provincie niet zeggen hoe hoog het boetebedrag is.

Dat wordt later bekendgemaakt. Naast de te hoge rituitval over 2024 is Arriva eveneens beboet voor het onvoldoende rijden met de zero-emissiebussen. De vervoerder zette in 2024 nog te vaak de oude dieselbussen in, vindt de provincie. Ook de Arriva-trein tussen Oldenzaal en Zutphen kwam te vaak te laat, waardoor de vervoerder daar eveneens voor beboet wordt.

Arriva nam eind 2023 het busvervoer in Twente over van Keolis. De oude dieselbussen werden toen ingeruild voor elektrische bussen, maar dit verliep al chaotisch vanaf de start. Bussen kwamen veel te laat of reden helemaal niet. Ook waren de voertuigen niet goed opgeladen of veel sneller leeg door de kou.

Dee dienstregeling bleek daarnaast veel te krap. Het regende klachten van ontevreden reizigers. Arriva ging door het stof en betuigde spijt





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