Grootschalige Russische luchtaanvallen op Kyiv treffen historisch kloostercomplex en burgerdoelen

Bij zware Russische luchtaanvallen op Kyiv is het UNESCO-werelderfgoed Petsjersk Lavra in brand geraakt. De aanpak van het heilige kloostercomplex veroorzaakt internationale verontwaardiging. Tegelijk werden burgers getroffen, met tientallen gewonden en een grote stroomuitval. Ook andere Oekraïense stonden werden aangevallen, en Rusland meldt een eigen droneaanval.

In het historische kloostercomplex van Kyiv woedt een grote brand na grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad. Op sociale media roept de geestelijk leider van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk op "Het iconische complex Petsjersk Lavra met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051 en is sinds 1990 Unesco-werelderfgoed.

Het staat vanwege zijn ondergrondse gangenstelsel ook bekend als het Holenklooster en is een belangrijke trekpleister voor pelgrims en toeristen. Eeuwenlang had de Russisch-Orthodoxe Kerk hier een belangrijke zetel, maar de weerstand daartegen groeide na de Russische annexatie van de Krim in 2014. Daarop werd de Oekraïens-Orthodoxe Kerk, die er nu zetelt. Na de grootschalige invasie van 2022 viel de Oekraïense geheime dienst het complex binnen uit vrees voor Russische spionnen.

Er volgde Metropoliet Epifanius, het hoofd van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk.

"Weer een Russisch misdrijf tegen de menselijkheid, tegen de geschiedenis, tegen het christendom. "op Telegram dat het kloostercomplex "direct" is geraakt. "De Russen hebben doelbewust het hart van een van de grootste christelijke heiligdommen geraakt. "(opent in nieuw venster) de Oekraïense premier Joelia Svyrydenko op X, waar ze ook beelden van de brandende kloostergebouwen deelde.

"Dit is het ware gezicht van de orthodoxe waarden van Rusland. " Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kyiv. Bestuurders van de stad maken melding van tientallen gewonden. Bewoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan.

Naast het kloostercomplex werd een woontoren van 25 verdiepingen in de stad geraakt, schrijft Tkachenko. Meerdere huizen en auto's vatten vlam door neerkomende dronedelen. Bij de aanvallen is ook de elektriciteitsvoorziening getroffen. Zeker 140.000 inwoners zitten zonder stroom, schrijft burgemeester Klytsjko op Telegram.

Ook andere plekken in Oekraïne kwamen vannacht onder vuur te liggen. In Charkiv, de tweede stad van het land, werden vijf hulpverleners gedood en raakten vijf anderen gewond, meldden lokale functionarissen. In Soemy vielen ook drie gewonden, onder wie een kind. Rusland maakt melding van een droneaanval op Toela, een industrieel gebied ten zuiden van Moskou.

Volgens de regionale gouverneur vielen daarbij drie doden en drie gewonden, onder wie een 1-jarig kind. De aanvallen volgden kort nadat bekend werd dat zowel Oekraïne als Rusland op het hoogste niveau contact had gehad met de VS. De Oekraïense president Zelensky belde president Trump op zijn 80ste verjaardag, voorafgaand aan een G7-bijeenkomst in Frankrijk deze week. De Russische president Poetin zou een klein uur met Trump hebben gesproken





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petsjersk Lavra Kyiv Russische Invasie Luchtaanvallen Oekraïne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rellen bij gemeentehuis in Wijk bij Duurstede na protest tegen asielzoekersIn Wijk bij Duurstede zijn gisteravond rellen uitgebroken bij het gemeentehuis. Het protest was tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en zeven mensen zijn aangehouden.

Read more »

Explosie bij huis in Breda, twee dagen geleden al bij de burenDe politie onderzoekt het verband tussen de twee explosies en is onder meer begonnen met een buurtonderzoek.

Read more »

Feyenoord legt aanbieding neer bij verdediger met verleden bij FC BarcelonaFeyenoord heeft Mika Mármol een eerste aanbieding gedaan, zo verzekert FR12.nl zondag. De 24-jarige centrumverdediger van het Spaanse Las Palmas beschikt over een aflopend contract en is daardoor een interessante optie voor technisch directeur Dévy Rigaux.

Read more »

Iconisch kloostercomplex in Kyiv staat in brand na Russische luchtaanvallenRusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kyiv. Bewoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Naast het kloostercomplex werd een woontoren geraakt.

Read more »