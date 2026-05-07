Grootschalige Multidisciplinaire Controle in Dongen Levert Tientallen Boetes en Tienduizenden Euro's Op

Tijdens een uitgebreide verkeerscontrole in Dongen zijn 203 voertuigen gecontroleerd, resulterend in 72 boetes en de inning van ruim 90.000 euro aan belastingschulden.

In de gemeente Dongen heeft afgelopen woensdag een zeer intensieve en grootschalige verkeerscontrole plaatsgevonden die diverse instanties op de been bracht. Deze operatie, die zich uitstrekte van het vroege middaguur tot laat in de avond, was niet slechts een routinecontrole maar een gecoördineerde aanval op onveilige verkeerssituaties en diverse vormen van criminaliteit.

Tussen 13:00 uur en 21:30 uur hielden de controlerende teams een scherp oog op het wegverkeer, waarbij het hoofddoel het verhogen van de algemene verkeersveiligheid was. Door de krachten van verschillende overheidsorganisaties te bundelen, kon er een breed spectrum aan controles worden uitgevoerd, variërend van technische voertuigcontroles tot het opsporen van fiscale onregelmatigheden.

De samenwerking was indrukwekkend, waarbij de politie, de Belastingdienst, de RDW, de douane, de GGD en lokale handhavers zij aan zij werkten om een maximale impact te realiseren op de wegen van Dongen. De resultaten van deze intensieve middag en avond waren aanzienlijk. In totaal werden maar liefst 203 voertuigen aan de kant gezet voor een grondige inspectie.

Deze controle leidde tot het uitschrijven van 72 boetes voor diverse verkeersovertredingen, variërend van kleine administratieve fouten tot ernstigere overtredingen van de verkeersregels. Een van de meest zorgwekkende uitkomsten van de dag was de aanhouding van twee personen die weigerden of niet in staat waren om nuchter achter het stuur te zitten. Rijden onder invloed vormt een direct gevaar voor zowel de bestuurder als andere weggebruikers, en de politie benadrukt dat dergelijke acties essentieel zijn om dodelijke ongelukken te voorkomen.

De aanwezigheid van de GGD zorgde ervoor dat er direct medische ondersteuning of tests konden worden uitgevoerd waar nodig, wat de efficiëntie van de controle aanzienlijk verhoogde. Naast de verkeersveiligheid lag een sterke focus op fiscale rechtvaardigheid en het bestrijden van belastingontduiking. De Belastingdienst speelde hierin een cruciale rol. Tijdens de controles werden zeven gevallen van misbruik van groene kentekenplaten geconstateerd.

Groene platen zijn bedoeld voor specifieke zakelijke voertuigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar worden vaak onterecht gebruikt om belastingvoordelen te behalen. Voor elk van deze overtredingen werd een boete van 850 euro opgelegd. Nog opvallender was de ontdekking van vijf bestuurders die met een buitenlands kenteken reden, terwijl zij feitelijk in Nederland woonachtig zijn. Dit is een bekende methode om de betaling van de BPM en andere belastingen te ontwijken.

Deze personen kregen te maken met een forse naheffing van maar liefst 1500 euro per voertuig. De financiële impact van deze fiscale controles was enorm, aangezien er in totaal voor ruim 90.000 euro aan openstaande belastingschulden kon worden geïnd. De strengheid van de operatie bleek ook uit het feit dat twee voertuigen volledig in beslag werden genomen door de Belastingdienst. Deze voertuigen hadden zulke grote openstaande schulden dat beslaglegging de enige manier was om de vordering te kunnen innen.

Deze harde maatregel dient als een waarschuwing voor anderen dat het structureel ontduiken van belastingen uiteindelijk tot het verlies van het eigendom kan leiden. De coördinatie tussen de RDW en de douane zorgde ervoor dat ook de technische staat van de voertuigen en de legaliteit van de import konden worden getoetst.

De totale opbrengst en de hoeveelheid beboete bestuurders tonen aan dat dergelijke multidisciplinaire controles een effectief middel zijn om zowel de veiligheid op de weg als de naleving van de wet te waarborgen. De autoriteiten hopen dat deze actie een preventieve werking heeft op weggebruikers in de regio Dongen en omliggende gemeenten





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dongen Verkeerscontrole Belastingdienst Verkeersveiligheid Boetes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Concert op de Amstel, festivals en soep: dit is er te doen op BevrijdingsdagConcert op de Amstel, festivals en soep: dit is er te doen op Bevrijdingsdag

Read more »

Rennen en keten met het Bevrijdingsvuur van Wageningen naar BaarnTientallen basisschoolkinderen brachten vannacht in estafette het Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Baarn.

Read more »

FrieslandCampina investeert 90 miljoen euro in eiwitproductieFrieslandCampina investeert 90 miljoen euro in de modernisering van fabrieken in Veghel, Bedum en Workum om in te spelen op de groeiende vraag naar eiwitrijke voeding en dranken.

Read more »

TU/e, Tilburg University en Fontys onderzoeken datalek CanvasDe Technische Universiteit Eindhoven, de Tilburg University en de Fontys Hogeschool onderzoeken of zij slachtoffer zijn geworden van de grootschalige hack op de onderwijssoftware Canvas. Gegevens van tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen zijn mogelijk gestolen.

Read more »

'Feyenoord voert eerste gesprek met potentiële nieuwe technisch directeur'Dévy Rigaux heeft een eerste gesprek gehad met Feyenoord over de functie van technisch directeur, dat meldt het Belgische HLN . Dinsdag werd naar buiten gebracht dat de Rotterdammers interesse zouden hebben in de 38-jarige Belg.

Read more »

Nederlandse universiteiten waarschuwen voor phishing na hack bij CanvasNa een grootschalige hackaanval op de onderwijssoftware Canvas waarschuwen diverse Nederlandse universiteiten hun studenten en docenten voor phishing. Gegevens van miljoenen gebruikers wereldwijd zijn gestolen door de hackersgroep Shinyhunters.

Read more »