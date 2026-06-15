Grootschalige brand in Bergen op Zoom verwoest woning, aangrenzend huis ook zwaar getroffen

Maandagavond brak een hevige brand uit in een woning aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom. De benedenverdieping is compleet verwoest, terwijl ook een deel van de bovenverdieping en een naastgelegen huis ernstige schade opliepen. Eén persoon raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer vanuit Halsteren en Bergen opZoom, waaronder een nabijgelegen oefenbrandweer, kwam ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen. Stichting Salvage werd ingezet voor de afwikkeling en er wordt gezocht naar tijdelige huisvesting voor de slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog onbekend en een onderzoek is van start gegaan.

Een grootschalige brand woedde maandagavond in een woning aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom, waarbij de benedenverdieping compleet is verwoest. Ook een deel van de bovenverdieping en een aangrenzend huis hebben ernstige schade opgelopen.

Een persoon is gewond geraakt en in het ziekenhuis opgenomen. De brandweer Midden- en West-Brabant meldt dat de oorzaak van de brand nog onbekend is en dat een onderzoek is ingesteld. Brandweerwagens vanuit Halsteren en Bergen op Zoom werden ingezet, ondersteund door een nabijgelegen oefenbrandweer. Stichting Salvage is opgeroepen voor de afwikkeling en er wordt gezocht naar tijdelijke huisvesting voor de betrokken bewoners.

Het incident illustreert de verwoestende kracht van woningbranden en het belang van snelle hulpverlening en ondersteuning na dergelijke rampen





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