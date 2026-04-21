Grootschalige aansluitstop elektriciteitsnet treft provincie Utrecht vanaf 1 juli

Vanwege overbelasting van het stroomnet voert de provincie Utrecht vanaf 1 juli een tijdelijke aansluitstop in. De maatregel treft honderdduizenden mensen, al zijn er uitzonderingen voor de bouw.

Een aanzienlijk deel van de provincie Utrecht wordt vanaf 1 juli geconfronteerd met een ingrijpende maatregel: een tijdelijke aansluitstop op het elektriciteitsnet. Deze beslissing betekent in de praktijk dat aanvragen voor nieuwe stroomaansluitingen, variërend van kleinschalige verzoeken tot grote zakelijke projecten, op een wachtlijst worden geplaatst. Het is vooralsnog volstrekt onduidelijk wanneer deze aanvragers weer toegang krijgen tot het net.

De impact van deze beslissing is enorm en raakt naar schatting 800.000 inwoners en talloze ondernemers in de regio. Gedeputeerde Huib van Essen spreekt zijn diepe teleurstelling uit over de huidige situatie. Volgens hem is de impact buitengewoon groot en voelt de maatregel als een bittere pil voor de regionale ontwikkeling. De provincie, samen met netbeheerders zoals Stedin en Tennet, zal de situatie elk half jaar opnieuw evalueren. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat benadrukt dat zodra de capaciteit van het net weer toeneemt, de pauze direct kan worden opgeheven. De structurele oplossing voor deze netcongestie ligt in de bouw van nieuwe hoogspanningsstations, maar de realisatie daarvan kent aanzienlijke vertragingen, mede door complexe procedures zoals onteigeningen van grond. Er is echter een lichtpuntje voor de woningbouwsector. Om te voorkomen dat de ambities voor nieuwe woningen volledig stagneren, is er een specifieke uitzondering gemaakt voor bouwprojecten die binnen drie jaar aanvangen. Hierdoor kunnen plannen voor de realisatie van ongeveer 35.000 woningen voorlopig doorgang vinden, waaronder het grote project Rijnenburg. Het is de hoop dat tegen de tijd dat dit soort langlopende projecten voltooid zijn, de knelpunten in het stroomnetwerk zijn weggewerkt. In andere delen van de provincie Utrecht, alsook in de provincies Gelderland en Flevoland, is de dreigende aansluitstop dankzij creatieve oplossingen vooralsnog afgewend. De netbeheerders en de provinciale overheden doen een dringend beroep op burgers en bedrijven om hun energieverbruik kritisch te bekijken, met name tijdens de kritieke piekmomenten in de ochtend en avonduren wanneer het net zwaar wordt belast door het gelijktijdig gebruik van laadpalen, warmtepompen en huishoudelijke apparaten. Het fundamentele probleem, ook wel netcongestie genoemd, is het gevolg van een cumulatief effect van factoren. Aan de ene kant is er de explosieve stijging van de vraag naar elektriciteit door de elektrificatie van de samenleving, zoals de overgang naar elektrische voertuigen en de grootschalige installatie van warmtepompen in woningen. Aan de andere kant zorgt de opwekking van duurzame energie via zonneparken en windmolenparken voor een toevoer aan het net die niet altijd aansluit bij de lokale vraag. Deze disbalans zorgt voor wat we een file op het elektriciteitsnet noemen. Hoewel Utrecht nu de zwaarste beperkingen ondervindt, waarschuwen experts dat het risico op overbelasting van het stroomnet in heel Nederland toeneemt. Het is een nationaal vraagstuk waarbij de leveringszekerheid op piekmomenten niet langer als vanzelfsprekend kan worden beschouwd, wat een nieuwe benadering van ons energieverbruik en netbeheer noodzakelijk maakt in de komende jaren





