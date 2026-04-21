Grootschalig politieonderzoek na schietincident onder viaduct in Eindhoven

Onder een viaduct in Eindhoven zijn dinsdagavond schoten gelost. De politie is met een groot team en Burgernet op zoek naar een verdachte, terwijl technisch onderzoek wordt verricht naar de toedracht van het incident.

Een angstaanjagend incident vond dinsdagavond laat plaats onder het viaduct aan de Halvemaanstraat in Eindhoven , waarbij de rust in de wijk abrupt werd verstoord door het geluid van schoten. Direct na de melding rukten diverse eenheden van de politie met grote spoed uit naar de locatie.

Bij aankomst troffen de agenten een situatie aan die vroeg om uiterste voorzichtigheid. De omgeving werd op ruime schaal afgezet met linten om de veiligheid van omwonenden te waarborgen en om eventuele sporen in het gebied optimaal veilig te stellen voor het technische rechercheteam dat even later arriveerde. De agenten die ter plaatse kwamen, droegen uit voorzorg zware kogelwerende vesten, wat de ernst van de situatie onderstreepte.

Hoewel de eerste bevindingen van de politie erop wijzen dat er mogelijk is geschoten met een alarmpistool, blijft de zaak zeer serieus. Het is immers niet direct uit te sluiten of er ook andere wapens in het spel zijn geweest of wat de exacte intentie van de schutter was. Op dit moment is er voor de politie nog veel onduidelijk over de toedracht en de aanleiding van dit gewelddadige voorval. Gelukkig is er bij het incident niemand gewond geraakt, maar de impact op de buurt is groot.

Een politiewoordvoerder liet via het sociale mediaplatform X weten dat het onderzoek in volle gang is en dat zij er alles aan doen om de achtergronden van het conflict te achterhalen. De technische recherche heeft urenlang nauwgezet gezocht naar hulzen, kruitsporen en andere bewijslast onder en rondom het viaduct.

Naar aanleiding van getuigenverklaringen en eerste inspecties is er een gerichte zoekactie gestart naar een verdachte. Het betreft een blanke, kale man van ongeveer dertig tot veertig jaar oud. Op het moment van het incident droeg hij volledig zwarte kleding en hij heeft opvallend lichte ogen. De politie heeft via een Burgernet-melding de bewoners in de omgeving van de Johannes Buijslaan opgeroepen om alert te zijn en direct 112 te bellen bij het zien van deze persoon.

Het is voor de autoriteiten van groot belang dat de toedracht wordt opgehelderd, aangezien dergelijke incidenten in de openbare ruimte voor veel onrust zorgen. De recherche verzoekt getuigen die op de bewuste avond iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de Halvemaanstraat, zich direct te melden bij de lokale politie-eenheid. Informatie kan ook anoniem worden gedeeld via de daarvoor bestemde kanalen om de veiligheid in de wijk te blijven waarborgen.





