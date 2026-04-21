Grootschalig politieonderzoek na schietincident bij viaduct in Eindhoven

In Eindhoven is de politie een uitgebreid onderzoek gestart na schoten onder een viaduct aan de Halvemaanstraat. Er is niemand gewond geraakt en de politie zoekt naar een verdachte.

Een onrustige dinsdagavond in Eindhoven heeft geleid tot een grootschalige politie-inzet in de wijk rondom de Halvemaanstraat . Ter hoogte van een viaduct in deze straat werden rond de avonduren schoten gehoord, wat direct tot een aanzienlijke opschudding in de buurt leidde. Diverse buurtbewoners alarmeerden de hulpdiensten nadat zij de harde knallen hoorden en de politie verscheen kort daarna met meerdere eenheden op de locatie. De omgeving onder en rondom het viaduct werd door agenten ruim afgezet met linten, waarna specialisten van de forensische opsporing begonnen met een nauwgezet sporenonderzoek om de precieze gang van zaken in kaart te brengen.

Volgens de eerste voorlopige bevindingen van de politie lijkt het er sterk op dat er is geschoten met een alarmpistool. Hoewel de knallen luid en dreigend waren, is er gelukkig niemand gewond geraakt bij dit incident. De politie neemt de zaak echter zeer serieus en agenten droegen tijdens hun werkzaamheden op locatie zware kogelwerende vesten als voorzorgsmaatregel. Over de precieze aanleiding, de toedracht of de mogelijke betrokkenheid van meerdere personen tasten de onderzoekers vooralsnog in het duister. De politie benadrukt dat het achterhalen van de achtergrond van deze schietpartij momenteel de hoogste prioriteit heeft om verdere escalatie in de wijk te voorkomen.

In navolging van de melding is er direct een intensieve zoektocht gestart naar een verdachte die in de nabije omgeving is gezien. Via een Burgernet-oproep werd het publiek verzocht uit te kijken naar een blanke, kale man met een geschatte leeftijd tussen de 30 en 40 jaar. De gezochte persoon werd voor het laatst gezien in de omgeving van de Johannes Buijslaan en droeg op dat moment volledig zwarte kleding. Ook werden opvallende lichte ogen genoemd als kenmerk. De politie roept getuigen die informatie hebben over de identiteit van deze man of die de schietpartij zelf hebben waargenomen op om zich direct te melden. Het onderzoek naar de sporen onder het viaduct gaat nog geruime tijd door, waarbij de politie hoopt via camerabeelden en getuigenverklaringen meer helderheid te krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld op deze dinsdagavond in Eindhoven





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eindhoven Schietpartij Politieonderzoek Halvemaanstraat Veiligheid

United States Latest News, United States Headlines

