Grootschalig onderhoud op A12 en A27: Rijkswaterstaat voert grootste operatie ooit uit

Rijkswaterstaat start deze zomer de meest ingrijpende onderhoudsoperatie ooit met werkzaamheden aan de A12 en A27 rond Utrecht, wat leidt tot afsluitingen en files. Lees hier wat u moet verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze zomer start Rijkswaterstaat de grootste onderhoudsoperatie ooit uitgevoerd door de dienst, met uitgebreide renovatiewerkzaamheden aan wegen, bruggen en viaducten rond Utrecht die dateren uit de jaren 50 en 60.

Het doel is de infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden door множества projecten gelijktijdig aan te pakken. Op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal vindt van mei tot september een grootschalig onderhoud plaats, waarbij de richting Veenendaal volledig wordt afgesloten, wat leidt tot verwachte vertragingen van ongeveer 85 minuten. In de andere richting zijn drie rijstroken beschikbaar met een verlaagd maximum van 90 kilometer per uur, terwijl bepaalde afritten gesloten zijn.

Ook op de A27 worden spitsstroken toegevoegd om files te verminderen en sluipverkeer via dorpen in Vijfheerenlanden tegen te gaan, met een complete afsluiting in beide richtingen tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. Verder is in Everdingen de verbinding van de A27 naar de A2 richting 's-Hertogenbosch gedeeltelijk ontoegankelijk. Automobilisten worden geadviseerd om alternatieve routes te overwegen en voldoende reistijd te plannen vanwege de aanzienlijke hinder





