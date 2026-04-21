Groot verdriet voor Carlo Boszhard na verlies van tweede kat in korte tijd

Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs hebben afscheid moeten nemen van hun ongeneeslijk zieke kat Lotje, slechts enkele weken na het overlijden van hun kat Tommie.

De bekende Nederlandse presentator Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs verkeren in diepe rouw na het overlijden van hun geliefde kat Lotje. Het verlies van hun trouwe viervoeter is een zware slag, zeker omdat het koppel slechts enkele weken geleden ook al afscheid moest nemen van hun andere kat, Tommie. Via een emotioneel bericht op Instagram delen zij hun verdriet en blikken zij terug op de intense, laatste periode die zij samen met Lotje hebben doorgebracht.

Het nieuws over de gezondheid van Lotje kwam ongeveer acht weken geleden binnen als een donderslag bij heldere hemel. Na een reeks medische onderzoeken bij de dierenarts werd duidelijk dat zij ongeneeslijk ziek was. De prognoses waren destijds allesbehalve hoopgevend. De arts gaf aan dat Lotje nog een levensverwachting had van vier tot zes weken, al werd er direct een kanttekening geplaatst dat dit in een slecht scenario ook slechts twee weken kon zijn. Voor Carlo en Herald begon hierop een emotionele en zware tijd, waarbij zij alles op alles zetten om het laatste stukje van haar leven zo comfortabel en liefdevol mogelijk te maken. De afgelopen twee maanden stonden volledig in het teken van palliatieve zorg. Het stel omschrijft deze periode als een aaneenschakeling van liefde, eindeloze knuffels en de nodige verpleegkundige taken. De bijkeuken in hun woning werd omgetoverd tot een opslagplaats voor vloeibaar eten en benodigdheden om Lotje zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Tot gisteravond laat, rond 22.30 uur, bleven zij haar verzorgen totdat het moment was aangebroken dat zij hun dierbare huisgenoot moesten laten gaan. Het gemis is nu al voelbaar; het huis, dat voorheen gevuld was met leven, voelt nu volgens het stel veel te stil en leeg aan. De impact van het verlies van twee huisdieren in zo een kort tijdsbestek is groot en valt hen zwaar. Ondanks de rauwe pijn en het verdriet overheerst er ook een gevoel van dankbaarheid. Carlo en Herald benadrukken hoe blij zij zijn dat Lotje deel uitmaakte van hun leven en zij omschrijven haar treffend als een winst uit de loterij. Ze sluiten hun bericht af met de filosofische gedachte dat liefde ook betekent dat je iemand moet kunnen laten gaan wanneer het moment daar is. Deze moeilijke periode volgt op een reeks persoonlijke verliezen voor de presentator, want ook in september vorig jaar werd hij geconfronteerd met groot verdriet door het overlijden van zijn vader. Destijds gaf Carlo al aan dat hij nog dagelijks aan hem denkt, en nu moet hij opnieuw kracht vinden om een ingrijpend afscheid een plek te geven in zijn leven





