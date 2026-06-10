Groot onderhoud wegen in Noord-Nederland geschrapt door gebrek aan financiering

Rijkswaterstaat moet alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 uitstellen vanwege een gebrek aan middelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit betekent dat 92 kilometer asfalt niet wordt vervangen en 94 viaducten geen onderhoud krijgen, wat de veiligheid kan aantasten.

Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen, die in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 gepland stonden, voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In Groningen gaat het om werkzaamheden aan de A7, A28 en N33.

'Wat het concreet betekent in Noord-Nederland is dat 92 kilometer aan asfalt niet wordt vervangen en 94 viaducten geen onderhoud krijgen', zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet van onderhoud voorzien. Het gaat niet alleen om Noord-Nederland, benadrukt zij.

'Er worden allerlei projecten tijdelijk stopgezet. ' Volgens de woordvoerster is het ministerie aan zet om te herprioriteren. Komt de veiligheid op de wegen in Noord-Nederland in het geding?

'Als groot onderhoud niet wordt uitgevoerd, heeft het uiteraard gevolgen voor de veiligheid. De kans op storingen wordt ook vergroot.

' Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van weggebruikers prioriteit heeft. 'We kunnen bijvoorbeeld kijken of de snelheid op bepaalde stukken kan worden verlaagd.





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