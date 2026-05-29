Groningse filmmakers lopen marathon voor speelfilm over bevingen

Twee filmmakers uit Groningen rennen de marathon om geld in te zamelen voor hun film Breuklijn, die de psychologische impact van aardbevingen in de regio belicht.

In Groningen hebben twee lokale filmmakers een bijzonder initiatief opgezet om hun nieuwe speelfilm Breuklijn te financieren. Sander Blom uit Aduard en Niels Brouwers uit Haren lopen zondag de marathon van Groningen als sponsorloop.

De film gaat over de psychologische gevolgen van de aardbevingen die de regio al jaren teisteren. Het verhaal draait om een man, vertolkt door Marcel Hensema, die weigert zijn zwaar beschadigde en onveilig verklaarde woning te verlaten. Volgens Blom ontstond het idee een paar jaar geleden toen hij besefte dat er nog geen speelfilm over de aardbevingsproblematiek bestond. Er zijn wel documentaires gemaakt, maar een speelfilm kan een breder publiek bereiken en een diepere emotionele impact hebben.

Het doel is om een meeslepend verhaal te vertellen dat door heel Nederland in de bioscopen te zien is





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Groningen Aardbevingen Film Crowdfunding Marathon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grote financiële impuls voor Groningse topsportclubsDe drie grootste sportclubs van Groningen gaan een samenwerking aan om de regio te versterken en de krachten te bundelen.

Read more »

Emotioneel kort geding over daklozenopvang in Groningse HortusbuurtTijdens een kort geding in Groningen zijn de emoties hoog gelopen tussen bewoners van de Hortusbuurt en de gemeente over de komst van een dagopvang voor daklozen. De buurt vreest overlast en onveiligheid, terwijl de gemeente benadrukt dat een opvang ergens moet komen. De reacties zijn fel en persoonlijk.

Read more »

Groningse economie herstelt: groei van 1,1 procent in 2025De economie van Groningen is in 2025 gegroeid met 1,1 procent, na een krimp van 2,1 procent in 2024. Vooral handel, zorg en overheid droegen bij aan het herstel. Regionaal zijn er grote verschillen: Delfzijl groeide met 2,8 procent, terwijl Oost-Groningen kromp. De werkloosheid steeg licht naar 4,3 procent, maar het aantal werkenden nam relatief sterk toe.

Read more »

Ruim 900 nieuwe woningen in Groningse gemeenten dankzij miljoenensubsidie van het RijkIn zeven Groningse gemeenten kunnen ruim negenhonderd woningen worden gebouwd dankzij 7,6 miljoen euro subsidie van het Rijk. Het geld komt uit de Woningbouwimpuls, een regeling van minister Boekholt-O'Sullivan waarmee het Rijk bijspringt bij woningbouwprojecten die financieel niet rondkomen. De subsidie is bedoeld voor twintig projecten in de gemeenten Westerkwartier, Pekela, Stadskanaal, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta. De regeling is bedoeld voor projecten van meer dan tweehonderd woningen. Veel Groningse bouwplannen zijn kleiner dan dat. Zeven gemeenten dienden daarom samen één aanvraag in, met steun van de gemeente en de provincie Groningen. 'We zijn hier heel blij mee', zegt wethouder Erianne van der Burg van Midden-Groningen. 'Projecten die anders niet in aanmerking komen, kunnen door deze toekenning nu met subsidie snel worden gerealiseerd.' Wethouder Ellen van Klaveren van Pekela weet hoe lastig bouwen in kleinere gemeenten is. 'De grondprijs hier is veel goedkoper dan in Groningen of Amsterdam. Maar de bouwkosten zijn even hoog. Daardoor vallen onze grondexploitaties vaker negatief uit.' In Pekela gaat het om veertien woningen aan de Schoolstraat: vier vrijstaande woningen, vier twee-onder-een-kapwoningen en zes sociale huurwoningen. 'Het gaat bij ons niet om grote aantallen', zegt Van Klaveren. 'En daarom is dit juist zo belangrijk voor ons.' De aanvraag kwam onder tijdsdruk tot stand. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de regeling op 19 maart zou sluiten. In januari besloten de wethouders gezamenlijk op te trekken. Gedeputeerde Pascal Roemers: 'Het was nog best spannend of het allemaal in zo'n korte tijd zou lukken. Als één project niet voldoet, is dat een risico voor het collectief.' Provincie en gemeenten roepen het Rijk wel op de regels aan te passen.

Read more »