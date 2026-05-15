Groningen moet snel beslissen over Europese Culturele Hoofdstad 2033

Een verkenner heeft onderzoek gedaan naar de kandidaatstelling voor de Europese titel en adviseert om de titel te gaan voor 2033. Maar de hoge kosten kunnen roet in het eten gooien. De titel heeft echter een stevig prijskaartje van 50 tot 90 miljoen euro, waarvoor niet alleen de gemeente en provincie, maar ook het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden gezamenlijk moeten investeren.

Een gooi doen naar de titel Europese Culture le Hoofdstad 2033 kan de regio Groningen veel opleveren, volgens onderzoek naar de kandidaatstelling voor de Europese titel.

Maar of Groningen zich kandidaat stelt is nog allerminst zeker, vanwege de hoge kosten die kunnen roet in het eten gooien. De verkenner Carolien Gehrels heeft onderzoek gedaan naar de kandidaatstelling en schrijft in haar rapport dat inhoudelijk Groningen een uniek en onderscheidend verhaal heeft. Gehrels adviseert om een zogenaamd bidbook te maken, waarin alle plannen voor de Europese Unie worden gepresenteerd.

Het maken van zo'n bidbook is een goed idee, ook als Groningen de titel misloopt, omdat het een gemeenschappelijk verhaal en gedeeld perspectief op de toekomst biedt. De titel heeft echter een stevig prijskaartje van 50 tot 90 miljoen euro, waarvoor niet alleen de gemeente en provincie, maar ook het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden gezamenlijk moeten investeren. De Groningse raad moet de balans opmaken en bepalen of de kansen van de titel opwegen tegen de druk op de schatkist.

Met het verkenningsrapport van Gehrels op tafel is het nu aan de Groningse gemeenteraad en Provinciale Staten om de knoop door te hakken. Voor 1 oktober 2026 moet de aanmelding bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) binnen zijn. Als Groningen de strijd aangaat, kan het de borst natmaken: in steden als Nijmegen en Den Haag wordt al volop aan de plannen gewerkt





