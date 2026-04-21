Groningen kampt met structurele hinder op vaarwateren

Hoewel de Slochtersluis tijdelijk open is, kampen veel Groningse waterwegen met langdurige stremmingen en onderhoudsproblemen, wat recreatievaarders dit seizoen voor grote uitdagingen stelt.

De Slochtersluis bij Meerstad is tijdelijk weer in gebruik genomen, wat voor een zucht van verlichting zorgt bij veel recreatievaarders. Toch is dit slechts een pleister op een veel grotere wonde, aangezien de provincie Groningen dit vaarseizoen kampt met een uitgebreide reeks aan stremmingen, onderhoudswerkzaamheden en personeelstekorten.

De situatie bij de Slochtersluis was een direct gevolg van een overdracht tussen de provincie en Rijkswaterstaat, waarbij laatstgenoemde geen personeel kon vinden om de sluis te bedienen. Hoewel deze specifieke barrière tot 1 mei is opgeheven, blijven andere knelpunten voor aanzienlijke vertragingen zorgen in het recreatieve vaarnetwerk. Een van de meest frustrerende punten voor watersporters is de afsluiting van de verbinding tussen het Slochterdiep en het Woldmeer bij Meerstad. Bureau Meerstad laat weten dat deze route het gehele huidige vaarseizoen afgesloten zal blijven vanwege de bouw van een nieuwe ophaalbrug. Pas volgend jaar kunnen schippers hier weer passeren. Tegelijkertijd kampt de Groevesluis-Zuid in Appingedam met vertragingen in het onderhoud, waardoor de geplande opening verschuift naar de week van 18 mei. Ook in de stad Groningen zijn de uitdagingen groot. De Dorkwerdersluis, een cruciale schakel richting Friesland en Zoutkamp, blijft door een nijpend tekort aan personeel en materieel tot minstens begin juni grotendeels gesloten. Hoewel er een beperkt venster voor bediening is, ervaren veel schippers de beperkingen als een zware hindernis voor hun vakantieplannen en tochten. De problematiek reikt verder dan sluizen alleen. Bruggen in de gehele regio liggen eruit voor langdurig onderhoud of kampen met onopgeloste defecten. De Visserbrug in de stad Groningen wordt pas in 2027 vervangen, terwijl de Westerwijtwerderdraai kampt met een storing die inmiddels jaren duurt door vertraagde materiaalleveringen. Ook de Roggenkampsluis bij Delfzijl blijft een zorgenkindje, waar vaarders verplicht worden hun passage meer dan een dag van tevoren aan te kondigen. Zelfs in de Pekela's, waar jarenlang niet gevaren kon worden door achterstallig onderhoud aan bruggen, gloort er pas aan de horizon van 2027 enig perspectief. Het is voor recreatieschippers in de provincie Groningen momenteel een uitdaging om hun route zorgvuldig te plannen, aangezien talloze stremmingen en onduidelijke einddata van werkzaamheden het vaarplezier ernstig in de weg staan. De overheden in de regio benadrukken dat het onderhoud noodzakelijk is voor de toekomst, maar voor de huidige generatie watersporters betekent dit een seizoen van veel improviseren, omvaren en geduld opbrengen





