Groningen hijst vlag met Keti Koti voor herdenking slavernijverleden

De provincie Groningen voegt Keti Koti toe aan het vlagprotocol, met herdenking op 30 juni en viering op 1 juli. Groningen is de derde provincie die dit doet, na Zeeland en Drenthe.

De provincie Groningen heeft besloten om vanaf dit jaar de vlag te hijsen ter herdenking van het slavernijverleden en viering van de afschaffing. Het provinciebestuur heeft het vlagprotocol aangepast en Keti Koti , dat 'verbroken ketenen' betekent, opgenomen als vast vlagmoment.

Op 30 juni wordt de vlag halfstok gehangen voor de herdenking van de slachtoffers van de slavernij. Een dag later, op 1 juli, de dag van Keti Koti, gaat de vlag in top op het provinciehuis. Dit symboliseert de bevrijding en het vieren van de afschaffing van de slavernij in 1863. Groningen is de derde provincie die deze traditie omarmt, na Zeeland en Drenthe.

Gedeputeerde Roemers (PvdA) roept andere provincies op om dit voorbeeld te volgen. Drie jaar geleden bood koning Willem-Alexander formeel excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden, voorafgegaan door premier Rutte. Roemers benadrukt dat in Groningen duizenden inwoners met Surinaamse of Antilliaanse wortels wonen, waardoor het meer dan gepast is om te vlaggen. Het besluit is een erkenning van de gedeelde geschiedenis en de doorwerking van het slavernijverleden in de huidige samenleving.

De vlaginstructie van de Rijksoverheid kent slechts enkele verplichte vlagdagen: Koningsdag, 4 en 5 mei, Veteranendag en 15 augustus. Provincies en gemeenten kunnen zelf extra vlagmomenten toevoegen. Amsterdam vlagt al jaren met Keti Koti en laat dan ook de vlaggen van Suriname en de Caribische eilanden wapperen. Het Groningse besluit past in een bredere trend van bewustwording en herdenking.

De provincie hoopt dat het vlaggen bijdraagt aan dialoog en erkenning van het leed dat slavernij heeft veroorzaakt. Ook worden er plannen gemaakt voor educatieve activiteiten rondom Keti Koti, waarin scholen en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Hiermee wil Groningen niet alleen herdenken, maar ook de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen versterken. De herdenking op 30 juni en de viering op 1 juli zullen jaarlijks terugkeren als een belangrijk moment van bezinning en hoop





