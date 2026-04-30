Groningen-directeur Van Mosselveld verbaasd over 'surrealistische' sfeer in De Kuip

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld was geschokt door de gebrek aan sfeer in De Kuip tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij meldt dat de harde kern van Feyenoord bewust geen sfeer mocht maken en dat de interne spanningen bij de club voelbaar waren.

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld uitte zijn verbazing over de sfeer in De Kuip tijdens het recente duel tussen Feyenoord en zijn club. Hij beschreef de ambiance als surrealistisch en gaf aan het gevoel te hebben alsof hij in een bioscoop zat in plaats van in een voetbalstadion.

Deze opmerkelijke constatering deed hij in een podcastgesprek met Wilco van Schaik, de directeur van NEC, die de podcast presenteerde. Van Mosselveld benadrukte dat hij uitgebreid met Feyenoord-directeur Dennis te Kloese heeft gesproken over de interne spanningen binnen de club, die hij duidelijk voelbaar achtte. Hij beschreef een sfeer van 'zij tegen wij' die de club momenteel kenmerkt.

Volgens Van Mosselveld was er zelfs een angst binnen Feyenoord dat een eventuele overwinning van Groningen de reeds bestaande problemen zou kunnen verergeren. Een bijzonder aspect van de sfeer in De Kuip was, volgens Van Mosselveld, dat de harde kern van Feyenoord-supporters bewust had opgeroepen om geen sfeer te maken. Hij benadrukte dat dit hem via verschillende bronnen bereikt heeft.

Dit maakte de situatie des te teleurstellender, aangezien Groningen slechts met een beperkt aantal supporters aanwezig was en de meeste fans de wedstrijd boycotteerden. Van Mosselveld uitte zijn spijt dat de Groningse supporters daardoor niet de kans hadden om negentig minuten lang hun steun te laten horen in het uitvak.

Hij erkende dat De Kuip normaal gesproken bekend staat om zijn fantastische sfeer en beschouwde het stadion als het mooiste van Nederland, maar gaf aan dat hij een dergelijke demotivatie nog nooit eerder had ervaren. De afwezigheid van een daadwerkelijke supportersbeleving, gecombineerd met de interne problemen bij Feyenoord, creëerde een ongebruikelijke en onbevredigende voetbalomgeving. De directeur van Groningen gaf aan dat de winst van Feyenoord (3-1) in deze context minder betekenisvol was, gezien de omstandigheden rondom de wedstrijd.

De opmerkingen van Van Mosselveld werpen een licht op de complexe situatie bij Feyenoord, waar interne strubbelingen en supportersacties de sfeer rondom de club beïnvloeden. De bewuste beslissing van de harde kern om geen sfeer te maken, is een ongebruikelijk fenomeen in het Nederlandse voetbal en roept vragen op over de relatie tussen de clubleiding, de spelers en de supporters. Het incident benadrukt de impact die interne problemen kunnen hebben op de beleving van een voetbalwedstrijd, zelfs voor bezoekende clubs.

Van Mosselveld's ervaring in De Kuip illustreert hoe belangrijk een gepassioneerde en betrokken supportersbasis is voor een optimale voetbalomgeving. De directeur van Groningen sloot af met een compliment voor De Kuip als stadion, maar benadrukte dat de huidige sfeer een schril contrast vormt met de normale, bruisende ambiance die men daar doorgaans kan verwachten. Hij uitte zijn verbazing over de transfer van Luis Diaz naar Bayern, en noemde het een raadsel dat een speler van zijn kaliber werd verkocht





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jongste Feyenoord-debutant Ilai Grootfaam ontmoet clubicoon Van HanegemIlai Grootfaam, de zestienjarige debutant van Feyenoord, heeft clubicoon Willem van Hanegem ontmoet. Grootfaam kende Van Hanegem aanvankelijk niet, maar herkende hem bij hun ontmoeting in De Kuip.

Read more »

Gesprekken met Robert Eenhoorn over directeurschap Feyenoord komen er mogelijk tochOndanks interne weerstand binnen de Raad van Commissarissen lijkt voorzitter Toon van Bodegom nu bereid om in gesprek te gaan met Robert Eenhoorn als potentiële opvolger van Dennis te Kloese bij Feyenoord. De situatie rondom Te Kloese's vertrek en de reactie van de supporters worden ook besproken.

Read more »

Valentijn Driessen twijfelt aan toekomst Van Persie bij FeyenoordValentijn Driessen verwacht pas duidelijkheid over de toekomst van Robin van Persie als trainer van Feyenoord na de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur en technisch directeur. Hij ziet Robert Eenhoorn als ideale algemeen directeur en noemt Kees van Wonderen en Giovanni van Bronckhorst als mogelijke toevoegingen aan de technische staf.

Read more »

Premier League clubs tonen interesse in Feyenoord spits UedaVerschillende Premier League clubs, waaronder Everton, Tottenham Hotspur, Leeds United en Brighton & Hove Albion, hebben interesse getoond in Ayase Ueda, de topscorer van Feyenoord. Zijn goede vorm en relatief lage transferwaarde maken hem een aantrekkelijke optie.

Read more »

Stress bij Ajax: Goal Larin (ex-Feyenoord) tegen Ipswich, Akpom-miljoenen onzekerStress op de financiële afdeling van Ajax. Ipswich Town heeft dinsdagavond gelijkgespeeld tegen Southampton (2-2), en moet nu vrezen dat het promotie naar de Premier League misloopt. Dat betekent voor Ajax dat het de potentiële Chuba Akpom-miljoenen misschien wel kan vergeten.

Read more »

Verhoogd risico op natuurbranden in Groningen door droogteDe Veiligheidsregio Groningen heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2 vanwege de aanhoudende droogte. Er wordt opgeroepen tot extra voorzichtigheid in de natuur en bij activiteiten met vuur. Zelfs kleine vonken kunnen snel leiden tot grote branden.

Read more »