Groepsimmuniteit: Rutte, Van Dissel en OVV-rapport geven verschillende beelden

De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft verhoren gevoerd over de inzet op 'groepsimmuniteit'. Volgens oud-premier Mark Rutte en oud-directeur infectieziektebestrijding Jaap van Dissel was die groepsimmuniteit geen 'doel', maar een 'gevolg' van de Nederlandse corona-aanpak. Maar vrijgegeven overheidsstukken en het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) geven een ander beeld: het kabinet benoemde 'groepsimmuniteit' aanvankelijk wel degelijk als 'doel'. Na kritiek werd dat ingetrokken en werd groepsimmuniteit genoemd als een 'wenselijk bijproduct' van de gekozen strategie.

