De Raad van State heeft de bezwaren van lokale partijen afgekeken. GroenLinks en PvdA mogen de naam Progressief Nederland, kortweg PRO, gebruiken.

GroenLinks-PvdA mag PRO heten, tot frustratie van lokale partijen. De Raad van State wijst de bezwaren van lokale partijen af. In Gelderland zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van maart vijf partijen die in hun naam het woord 'pro' hebben.

Toen bekend werd dat GroenLinks en Partij van de Arbeid hun naam veranderden naar Progressief Nederland, kortweg PRO, waren zij bang voor naamsverwarring. Lokale partijen met 'pro' in de naam waren het er daarom niet mee eens dat de Kiesraad akkoord ging met de naamsverandering. Maar de hoogste bestuursrechter stelt dat het een aanpassing in het landelijke register van partijnamen betreft.

Volgens de Raad is het geen probleem als GroenLinks en PvdA onder de naam Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamer- en Europese verkiezingen meedoen. Volgens de Kiesraad ligt de beoordeling van naamswijzigingen op lokaal en provinciaal niveau bij het centraal stembureau van de betreffende gemeente of provincie. Die zullen te zijner tijd een beslissing moeten nemen als er verwarring dreigt te ontstaan omdat de huidige plaatselijke GroenLinks- en PvdA-partijen de naam Pro gaan gebruiken.

De lokale partijen zijn erg teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Ze hebben nog hoop dat de centrale stembureaus de langer bestaande Pro-partijen voorrang zullen geven om onder hun naam mee te mogen doen. Maar als de landelijke naam is ingeburgerd zal dat 'alleen maar tot meer verwarring leiden', zegt Dario Castiglione van ProVeenendaal, woordvoerder namens lokale partijen tegen de naamswijziging van GroenLinks en PvdA





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