GroenLinks-PvdA en de VVD vrezen langdurige aanpak van jeugdproblemen in Almere coalitieakkoord

De aanpak van jeugdproblematiek moet één van de belangrijkste onderwerpen worden van het nieuwe coalitieakkoord in Almere, aldus GroenLinks-PvdA en de VVD. Oud-minister Lodewijk Asscher heeft in zijn rapport ‘Samen bouwen aan de kansen van de jeugd’ aangemoedigd voor een langdurige aanpak van jeugdproblemen, omdat kortlopende projecten en pilots volgens hem nauwelijks effect hebben.

De VVD en GroenLinks-PvdA onderhandelen samen met het CDA, D66, Leefbaar Almere over een nieuw te vormen coalitieakkoord. De kern van de jeugdproblematiek in Almere is een opeenstapeling van sociale problemen, aldus Asscher, die bij het onderzoek betrokken was. Het belangrijkste is volgens de VVD een integrale aanpak waarbij preventie en repressie met elkaar in balans zijn. Ook de GroenLinks-Partij van de Arbeid ziet meer in een langjarige aanpak van de jeugdproblematiek.

De VVD en GroenLinks-PvdA hopen dat ook CDA, D66 en Leefbaar Almere de langjarige aanpak van jeugdcriminaliteit tot prioriteit maken tijdens de coalitieonderhandelingen. Aya Selman, fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA, heeft eind juni bijvoorbeeld met een pakket aan maatregelen die er hopelijk voor zorgen dat de jeugd in Almere een toekomstperspectief kan krijgen





