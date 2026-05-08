Groene examenzalen: scholen experimenteren met planten om stress te verminderen

Vier middelbare scholen in Nederland, waaronder het Amsterdams Lyceum, testen een groene aanpak in hun examenzalen om stress bij leerlingen te verminderen. De achterwand van de zaal is bekleed met planten, wat volgens onderzoek al na 40 seconden stressreductie kan opleveren. Leerlingen en rectoren reageren positief, maar er zijn ook twijfels over mogelijke afleiding tijdens het examen.

Vier middelbare scholen in Nederland, waaronder het Amsterdams Lyceum, experimenteren deze examenperiode met een groene aanpak in hun examenzalen. In een van de twee examenzalen van het Amsterdams Lyceum staat opvallend veel groen, wat volgens rector Tom van Veen een positieve invloed moet hebben op de sfeer.

Hij legt uit dat de achterwand van de zaal helemaal bekleed is met planten, waardoor een soort jungle is gecreëerd met grote bananenplanten die hoog reiken in de zaal. De planten zijn geschonken door de stichting Plants and Flower Foundation Holland, die de Nederlandse bloemen- en plantensector promoot. Naast het Amsterdams Lyceum doen ook scholen in Breda, Rotterdam en Utrecht mee aan deze proef.

Margot van Hout van de stichting die de planten heeft geregeld, benadrukt de positieve effecten van groen in de examenruimte. Uit onderzoek blijkt dat planten zorgen voor stressvermindering en dat je al na 40 seconden kijken naar een plant stressreductie kunt ervaren. Van Hout vertelt dat de eindexamenperiode een stressvolle tijd is en dat de stichting scholen met eindexamenklassen wilde helpen door deze groene omgeving aan te bieden.

Rector Van Veen merkt op dat stressbeleving een fenomeen van deze tijd is en dat het in zijn tijd, 40 jaar geleden, niet zo'n onderwerp was. Hij denkt dat aandacht geven aan stress en erover praten ook bijdraagt aan meer stress, omdat je er continu mee geconfronteerd wordt. Leerlingen zoals Elena en Kees reageren positief op de groene examenzaal.

Elena hoopt dat ze een beetje aan de zijkant van de zaal mag zitten, met zicht op de plantenmuur, en vindt de bananenbladeren heel mooi. Ze lacht dat de muur haar hele leven redt. Kees vindt de zaal veel minder saai en kil dan normaal, maar is bang dat hij tijdens zijn examen blaadjes gaat tellen als hij even iets van het antwoord niet weet.

Elena is nerveus voor haar examens, vooral voor natuurkunde, maar denkt dat de groene omgeving een goed effect zal hebben op de toetsen. De proef is een pilot en de stichting en scholen zullen evalueren hoe het is bevallen, om te beslissen of ze het volgend jaar nog een keer willen doen





