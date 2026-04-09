Groen Licht voor Padelcentrum in Tilburgse Reeshof: Raad van State Vinkt Bouwplannen Af

De Raad van State heeft definitief groen licht gegeven voor de bouw van een padelcentrum in de Reeshof, Tilburg. Na jaren van procedures en bezwaren van omwonenden, kan de bouw nu van start gaan. Het centrum biedt ruimte voor acht binnenbanen en zes buitenbanen.

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de bouw van een groot padelcentrum in de Tilburg se Reeshof . Dit besluit markeert het einde van een langdurig traject dat begon in 2022, toen de plannen voor het centrum werden aangekondigd. Initiatiefnemer Eddy Wimmers reageert opgelucht op de uitspraak, na jaren van inspanningen en het oplossen van bezwaren van omwonenden. De bouw, die dit jaar nog van start kan gaan, komt op een strategische locatie naast voetbalclub TSV Gudok.

Het padelcentrum zal bestaan uit acht binnenbanen en zes buitenbanen, waardoor er een aanzienlijke capaciteit ontstaat om te voldoen aan de groeiende vraag naar padel in Tilburg.\De belangrijkste bezwaren van omwonenden concentreerden zich op geluidsoverlast en de verwachte parkeerdruk. Om deze zorgen weg te nemen, zijn er diverse maatregelen getroffen. Zo is er een uitgebreid geluidsonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat het plan met een geluidsscherm van 6,83 meter hoog langs de buitenbanen voldeed aan de wettelijke normen. Daarnaast zijn er op verschillende momenten, waaronder een zaterdagochtend tijdens de competitie van TSV Gudok, parkeermetingen verricht om de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de omgeving te beoordelen. De Raad van State heeft bevestigd dat er voldoende openbare parkeergelegenheid in de wijk en op het nabijgelegen bedrijventerrein aanwezig is. Wimmers benadrukt dat er geluisterd is naar de buurtbewoners en dat alle mogelijke inspanningen zijn verricht om de overlast te minimaliseren. Dit heeft onder andere geleid tot een iets hogere geluidsmuur, wat extra zekerheid biedt voor de omwonenden.\Het project, dat oorspronkelijk in 2022 al van start zou gaan, heeft de nodige vertraging opgelopen door de bezwaren en de daaropvolgende juridische procedures. De rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigde in 2024 de eerste vergunningen, waarna de gemeente nieuwe besluiten heeft genomen waarin de bezwaren op het gebied van geluid en parkeren werden herzien. Deze nieuwe besluiten zijn nu definitief goedgekeurd door de Raad van State. De realisatie van het padelcentrum brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee, zoals de aansluiting op het elektriciteitsnet, waar momenteel lange wachttijden gelden. Wimmers benadrukt de aanhoudende populariteit van padel in Tilburg, waarbij het vinden van een baan nog steeds een uitdaging is. Met de komst van dit moderne centrum hoopt hij een positieve bijdrage te leveren aan de sportinfrastructuur van de stad en een kwalitatieve ervaring te bieden aan alle padelspelers





