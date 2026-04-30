Groeiende zorgen over normalisatie online gokken in Nederland

Onderzoek toont aan dat online gokken steeds normaler wordt, vooral onder jongeren. Dit leidt tot groeiende zorgen over de volksgezondheid en de effectiviteit van de huidige regelgeving.

De groeiende normalisatie van online gokken baart zorgen bij zowel sportclubs als gezondheidsexperts. Voorzitter Hugo den Hartog van een club in Heiloo constateert dat gokken alomtegenwoordig is, ondanks dat hij zelf niet gokt.

Spelers zien het als een spelelement dat de wedstrijden spannender maakt, en de laagdrempeligheid via smartphones draagt bij aan de populariteit. Speler Jelle benadrukt de extra beleving die gokken biedt tijdens het kijken naar wedstrijden, de snelle beloning is aantrekkelijk. Onderzoeker Tony de Rooij van het Trimbos-instituut waarschuwt voor de explosieve groei van de gokmarkt in Nederland, die meer dan verdubbeld is en mogelijk zelfs verdrievoudigd zal worden.

Deze groei heeft directe gevolgen voor de volksgezondheid, een waarschuwing die wordt gedeeld door de Europese artsenkoepel CPME. Dokter Ole Johan Bakke, president van CPME, pleit voor een EU-breed verbod op gokreclame, gezien de constante beschikbaarheid en anonimiteit van online gokken die het gevaarlijker maken dan traditionele vormen. De CPME ziet gokken als een opkomende gezondheidscrisis met risico's variërend van depressies en stress tot relatieproblemen en suïcide, met langdurige en zelfs intergenerationele gevolgen.

De impact op de gezondheid van spelers wordt bevestigd door De Rooij, die wijst op de financiële stress, relatieproblemen en andere negatieve gevolgen van gokverlies. Spelers bij De Foresters erkennen het gevaar van de verleidingen van online casino's en de neiging om verliezen te verzwijgen, terwijl winsten juist worden uitgelicht. Hoewel spelers proberen controle te behouden door limieten in te stellen, is het eenvoudig om deze te omzeilen.

De Rooij bekritiseert de zorgplicht van gokbedrijven en pleit voor strenger toezicht en herziening van de gokwet. Problemen zoals misleidende reclames op sociale media en aantrekkelijke, maar onhaalbare bonussen dragen bij aan het probleem. Ondanks de risico's is er ook plezier bij spelers die winnen, zoals Sven, die genoot van de wedstrijd en tegelijkertijd geld won, maar benadrukt dat het plezier in de sport zelf voorop staat





