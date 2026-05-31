Nederland网球选手Tallon Griekspoor analyseert zijn Roland Garros-prestaties, mentale groei en plannen voor gravelseizoen na knappe-overwinningen en een nederlaag tegen Zverev op zijn verjaardag.

Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor heeft na een mindere periode zijn game opnieuw op peil gebracht en toonde zich tijdens Roland Garros van zijn mentaal sterkste kant.

Na een tegenvallend voorjaar waarin hij vooral op het challengerniveau meer van zichzelf had verwacht, koos hij voor professionele begeleiding buiten de baan. Hij werkte samen met een sportpsycholoog en een ademhalingscoach om zijn mentale weerbaarheid te vergroten. Deze investering bleek vruchtbaar te zijn in Parijs, waar hij onder meer tegen Chatsjanov, Cina en Wawrinka standhield onder druk. In de derde ronde kwam会议上 tegen Alexander Zverev een einde aan zijn run.

Na het verliezen van de eerste set merkte Griekspoor dat hij weinig inboet tegen de Duitse wereldtop. Hij analyseerde dat hij de openingsset had moeten winnen om een kans te maken, maar dat Zverev na een matige start een tandje toeschoven en daardoor de controle overnam. Ondanks de nederlaag was Griekspoor ontzettend trots op zijn prestatie en especially op het feit dat hij op zijn verjaardag op de安德烈ziebaan van Roland Garros Had gespeeld.

Een moment dat hij nooit meer zal vergeten. Door zijn goede resultaten stijgt hij naar de 81ste plaats van de wereldranglijst. Volgende week speelt hij graveltoernooien in Italié, waardoor hij niet meedoet aan het gras toernooi van Rosmalen dat start op maandag 8 juni. Zijn fysieke en mentale conditie was op Roland Garros optimaal, en hij voelde zich al vroeg in de dag vrij en klaar voor de battle





