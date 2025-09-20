Grensoverschrijdend gedrag in de sport: Top van de Nederlandse sport wil het stilhouden

Een reconstructie van een sekstape-affaire bij de Atletiekunie toont hoe de top van de Nederlandse sport probeert grensoverschrijdend gedrag te verdoezelen. Sportfilosoof Sandra Meeuwsen legt de vinger op de zere plek en bekritiseert de aanpak van de affaire en de angst om te praten. De uitzending van 'Goed Ingelichte Kring' belicht ook andere actuele thema's.

Nederland presteert momenteel uitstekend tijdens het WK Atletiek. Terwijl de successen in Tokio gevierd worden, komt de actualiteit met een reconstructie van een sekstape-affaire die al anderhalf jaar voor aanzienlijke onrust zorgt binnen de Atletiekunie . In een recent gesprek met Sam Hagens in het programma 'Goed Ingelichte Kring' van zaterdag 20 september 2025, werpt sportfilosoof Sandra Meeuwsen licht op de gebeurtenissen.

De focus ligt op de misstanden in de aanpak van de affaire en de aarzeling van atleten om zich uit te spreken. De kern van de kwestie draait om een intieme ontmoeting tussen een jongen en een meisje, waarbij de jongen de ontmoeting filmde zonder toestemming. Hoewel het onduidelijk is of de beelden daadwerkelijk zijn gedeeld, is er wel gesproken over de beelden met anderen. \Het pijnpunt ligt vooral in de reactie van de Atletiekunie en NOC*NSF. Volgens Meeuwsen hebben deze organisaties alles op alles gezet om de affaire in de doofpot te stoppen, voornamelijk uit angst voor de impact op de Olympische Spelen. De argumentatie dat de seksuele relatie een privékwestie betrof, wijst Meeuwsen van de hand. Zij benadrukt dat de ontmoeting plaatsvond binnen de context van topsport, waardoor de organisaties als werkgever een facilitator- en verantwoordelijkheidsrol hebben. Ondanks het feit dat het slachtoffer naar de justitie stapte, werd er weinig actie ondernomen. Meeuwsen beschrijft een traumatiserende situatie, waarin het slachtoffer zelf een stappenplan opstelde dat niet werd uitgevoerd. Ze wijst op het gebrek aan daadkracht en de angst binnen het management. De reactie getuigt volgens Meeuwsen van een aanzienlijke mate van onvermogen en angst bij de betrokken organisaties. Ze roept tevens op tot meer openheid en steun voor slachtoffers. De sportfilosoof benadrukt dat de top van de Nederlandse sport er alles aan doet om te voorkomen dat de zaak publiekelijk besproken wordt. Maar juist dit moet een uitnodiging zijn om te spreken. \Meeuwsen benadrukt de machtsdynamiek binnen de sportwereld en de angst die heerst bij atleten voor carrière gevolgen. Ze roept specifiek Femke Bol op om zich uit te spreken over de kwestie. De uitzending van 'Goed Ingelichte Kring' biedt daarnaast ook ruimte voor andere discussies. Sam Hagens bespreekt met Mark Koster, Carol Rocks en Jeanneau van Beurden de veranderingen in de Nederlandse debatcultuur. Verder komt er een nieuwe serie over 112-nieuwsfotografen Jeroen Verbueken en Justin Egberts aan bod. Daarnaast gaat het over Erika Kirk, de weduwe van Charlie Kirk, en de mogelijke overname van diens positie. De reconstructie van de sekstape-affaire en de openhartige analyse van Meeuwsen werpen licht op de donkere kant van de topsportcultuur. De kwestie onderstreept de noodzaak van transparantie en een veilige omgeving voor atleten, en zet de vraag centraal of de Nederlandse sportwereld in staat is om effectief om te gaan met grensoverschrijdend gedrag en slachtoffers adequaat te beschermen





