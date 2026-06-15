Gravenberch schittert met twee assists tegen Japan, krijgt lof van Verweij

Ryan Gravenberch leverde twee assists in het oefenduel Nederland-Japan (2-2). Mike Verweij is lovend: hij wordt vaak tekortgedaan bij Oranje.

Ryan Gravenberch heeft zondagavond een sterke indruk achtergelaten tijdens het oefenduel tussen het Nederlands elftal en Japan . De middenvelder van Liverpool, die met Oranje met 2-2 gelijkspeelde, was met twee assists de grote uitblinker.

Zijn eerste assist leverde hij in de 51e minuut, toen hij met een perfecte steekbal Virgil van Dijk in staat stelde de openingstreffer te maken. Enkele minuten later was het opnieuw raak: Gravenberch zette Crysencio Summerville alleen voor de keeper, die de 2-0 binnenschoot. De goal bleek uiteindelijk niet genoeg voor de overwinning, maar de prestaties van Gravenberch gingen niet onopgemerkt voorbij. Ajax-watcher Mike Verweij sprak in een podcast zijn bewondering uit voor de 24-jarige.

Volgens Verweij wordt Gravenberch vaak tekortgedaan in het Nederlands elftal. Bij de tweede goal toonde hij opnieuw zijn klasse met een geweldige actie. Verweij wees erop dat Gravenberch in de vorige wedstrijd tegen Spanje niet speelde, terwijl Justin Kluivert wel mocht opdraven. De journalist is van mening dat Gravenberch het kind van de rekening is, ondanks dat hij bij Liverpool een uitstekend seizoen draait.

Zelfs in wat algemeen wordt beschouwd als een waardeloos jaar voor de club, heeft Gravenberch consistent gepresteerd. Twee assists in een WK-wedstrijd is iets om trots op te zijn, aldus Verweij. De wedstrijd tegen Japan was een belangrijk testmoment voor Oranje in de aanloop naar het WK. Bondscoach Ronald Koeman koos voor een mix van ervaring en jong talent, waarbij Gravenberch zijn kans greep.

De middenvelder toonde niet alleen zijn passing en overzicht, maar ook zijn loopvermogen en verdedigende arbeid. Zijn optreden herinnerde aan zijn tijd bij Ajax, waar hij op jonge leeftijd al indruk maakte. Bij Liverpool heeft hij onder Arne Slot een vaste plek veroverd als controlerende middenvelder, maar bij Oranje wordt hij soms gepasseerd. Na de wedstrijd tegen Japan lijkt het echter lastiger om hem nog te negeren.

De concurrentie op het middenveld is moordend, met spelers als Frenkie de Jong, Mats Wieffer en Joey Veerman. Gravenberch biedt een ander type: dynamisch, balvast en met een neus voor doelpunten en assists. Zijn twee assists tegen Japan zijn een statement richting de bondscoach. Het is nog maar de vraag of Gravenberch deze vorm kan vasthouden tot het WK.

De middenvelder heeft bij Liverpool regelmatig wisselvallige prestaties geleverd, maar lijkt nu in een goede flow te zitten. Zijn spel wordt gekenmerkt door rust aan de bal, goede passing in de diepte en een fysieke aanwezigheid. Ook defensief levert hij zijn bijdrage. Tegen Japan onderschepte hij meerdere ballen en zette hij tegenstanders onder druk.

Zijn rendement in de eindzone was met twee assists uitzonderlijk hoog. Verweij hoopt dat Koeman nu vaker voor Gravenberch kiest, vooral in belangrijke wedstrijden. De ploeg heeft behoefte aan creativiteit en doelgerichtheid vanaf het middenveld, en Gravenberch kan dat bieden. Met nog een paar oefenduels voor de boeg lijkt de strijd om een basisplek in de as van het veld volledig open te liggen.

Gravenberch heeft zijn kansen in ieder geval nadrukkelijk benut. De reacties op social media waren na afloop van de wedstrijd overweldigend positief over Gravenberch. Supporters en analisten roemen zijn ontwikkeling bij Liverpool, waar hij onder Slot een duidelijk systeem heeft geleerd. Bij Oranje voelt hij zich meer op zijn gemak dan in voorgaande interlandperiodes.

Met een gemiddelde van bijna een assist per wedstrijd in de laatste drie interlands is zijn statistiek indrukwekkend. Toch moet hij nog consistenter worden om een vaste waarde te worden. Hoe dan ook, deze wedstrijd tegen Japan zal hem geen windeieren leggen. De komende weken zal Koeman zijn selectie voor het WK verder vormgeven.

Als Gravenberch zijn niveau vasthoudt, is hij niet meer weg te denken uit de basiself





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