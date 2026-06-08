Grauwe ganzen in Nunspeet verwerkt tot lokale worstjes: een nieuw streekproduct tegen overlast

Schade door grauwe ganzen leidt tot innovatieve oplossing: ganzenworstjes. Melkveehouder Egbert van de Streek en jager Thijs van der Zee verwerken jaarlijks honderden geschoten ganzen tot een smakelijk product, dat verkocht wordt in hun boerderijwinkel. Een lokale aanpak voor een groeiend natuurbeschermingsprobleem.

In Nunspeet worden grauwe ganzen , die langjährigen overlast en landbouwschade veroorzaakten, verwerkt tot ganzenworstjes. Melkveehouder Egbert van de Streek, die samen met zijn kinderen Kim en Danny de boerderij runt, ziet dagelijks de gevolgen van de grote aantallen ganzen in de omgeving van het surfstrand aan het Veluwemeer.

Volgens hem zijn de dieren zo talrijk dat zijn koeien zelfs gewend zijn geraakt aan het verjagen van de vogels. Zijn vrouw merkt dat het strand vaak vol ligt met ganzenpoep, waardoor toeristen uitwijken naar andere plekken. Van de Streek heeft een jachtlicentie en schiet jaarlijks ongeveer 400 ganzen op zijn gronden als onderdeel van het schadebeheer.

Het vlees van geschoten ganzen werd vroeger vaak weggegooid, maar dankzij een initiatief van oud-Nunspeter Thijs van der Zee wordt het nu verwerkt tot een nieuw streekproduct. Van der Zee, die tegenwoordig in Otterlo woont maar nog steedsRegular in Nunspeet jaagt, vond het zondig om goed vlees te verspillen. Samen met Van de Streek en andere lokale jagers brachten ze het concept van ganzenworstjes uit.

Het ideaal ontstond uit de praktijk: je hebt zoveel ganzen dat je er iets mee moet. Het product wordt sinds enkele weken verkocht in de boerderijwinkel van Van de Streek. Vooral Thijs van der Zee, wiens jachtpassie diep geworteld is in de familiegeschiedenis - zijn vader jaagde samen met de vader van Van de Streek - schiet jaarlijks tussen de 100 en 150 ganzen.

De worstjes zijn een combinatie van ganzenvlees, dat van nature droog is, met een klein deel varkensvlees en een speciaal kruidenmengsel. Chefkok Nel Schellekens benadrukt dat de plant zoekt naar duurzame oplossingen voor overlast.

"Je moet ervan houden", zegt Egbert. Thijs vindt de worstjes heerlijk. De eerste verkoop in de boerderijwinkel is een proef; als het aanslaat, zullen mogelijk meer landwinkels in de regio het product gaan verkopen. Deze lokale oplossing past in een bredere context van natuurbeheer en duurzame landbouw.

Grauwe ganzen vormen in veel gebieden van Nederland een probleem; hun populatie is de afgelopen jaren sterk toegenomen, wat tot conflicten leidt tussen natuurbehoud, landbouw en toerisme. Het initiatief om ganzenvlees te verwerken insteek onder de pesten van het gooien, past bij een groeiende trend om 'overlast' dieren te zien als een bron van voedsel. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld het verwerken van herten of wilde eenden.

Ook de journalistiek benoemt de uitdagingen van het omgaan met groeiende populaties van wilde dieren in een dichtbevolkt land. Door Ganzenvlees te verwerken tot een tastbaar, lekker product, creëren de betrokkenen niet alleen een nieuwe lokale specialiteit, maar dragen ze ook bij aan een meer roundse behandeling van dieren die vaak als plaag worden gezien. Het voorbeeld van Nunspeet toont hoe een praktische aanpak - schieten, verwerken en verkopen - lokale economie, natuurbeheer en consumenten kan verbinden.

De stemmen van Egbert, Thijs en chefkok Schellekens laten een brede steun voor het initiatief zien, van jager tot fijnproever. De volgende stap is het opschalen en het uitbreiden naar andere winkels, wat de duurzaamheid van het concept verder zal testen





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