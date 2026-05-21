Gratis groente plukken bij GroenteBuur: 'Hier is iedereen gelijk'

In de lente is de moestuin van GroenteBuur in Doetinchem in volle gang. Hier kun je met een abonnement wekelijks je eigen biologische groente en fruit oogsten, maar ook voor een 'noaber' in stille armoede. Het is een stralende zaterdagochtend en een gezellige mix van mensen onder de tent. Shelley, die onlangs een abonnement heeft afgesloten, is erg van de sociale projecten en de natuur. Arnaud, één van de collega's van GroenteBuur, werkt drie dagen per week bij de zorgboerderij en verzorgt de tuin. Het is het tweede seizoen voor de sociale moestuin, dat begon vanuit de behoefte om minder afhankelijk te zijn van subsidies. Inmiddels is het een succesvol concept en er is een wachtlijst voor de plekken. In totaal kan er voor 250 mensen voedsel worden verbouwd.

