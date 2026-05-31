Grasmat in Riazor zwaar beschadigd: Spaanse oefenwedstrijd tegen Irak in gevaar

Het veld in het Estadio Riazor is ernstig beschadigd na promotiefeesten van Deportivo La Coruña, waardoor de oefenwedstrijd Spanje-Irak mogelijk niet doorgaat. Spanje bereidt zich voor op het WK 2026.

De Spaanse voetbalbond (RFEF) slaat alarm na de zware schade aan het veld in het Estadio Riazor, waar donderdagavond de oefenwedstrijd tussen Spanje en Irak zou plaatsvinden.

Supporters van Deportivo La Coruña hebben zondagavond, na de promotie van de club naar La Liga, uitbundig feestgevierd op het veld. De euforische menigte van ruim 20.000 aanhangers trok stukken gras uit de mat, liet brandplekken achter door fakkels en beschadigde zelfs een van de doelpalen. Het gaat om een hybride grasveld, een combinatie van kunstgras en natuurgras, dat normaal gesproken snel herstelt, maar de omvang van de vernieling is ongekend.

Spaanse media berichten dat de komende uren een inspectie zal plaatsvinden om de exacte schade te beoordelen. De wedstrijd tegen Irak is onderdeel van de voorbereiding van Spanje op het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk of de grasmat op tijd hersteld kan worden.

Mocht dat niet lukken, dan overweegt de RFEF het duel te verplaatsen naar een ander stadion, zoals het Estadio Municipal de Balaídos in Vigo of zelfs het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. De bond wil echter liever in Riazor spelen vanwege de historische band met de regio Galicië. Bondscoach Luis de la Fuente heeft inmiddels zijn selectie bekendgemaakt voor de oefenwedstrijden.

Na de partij tegen Irak reist Spanje naar de Verenigde Staten voor een oefenwedstrijd tegen Peru op 8 juni in Mexico. Het echte werk begint op 15 juni met de WK-groepswedstrijd tegen Kaapverdië. Verder treffen de Iberiërs in de groepsfase ook Saoedi-Arabië en Uruguay. Irak speelt naast Spanje ook nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Venezuela.

De wedstrijd in Riazor is voor veel Spaanse fans een unieke kans om het nieuwe WK-team in actie te zien, aangezien de meeste kwalificatiewedstrijden in het buitenland plaatsvinden. De schade aan het veld heeft echter voor grote frustratie gezorgd bij de bond en de spelers. Deportivo La Coruña heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en toegezegd mee te zullen werken aan het herstel.

De club verkeert in extase na de promotie, maar de acties van een kleine groep supporters hebben de voorbereiding van het nationale elftal in gevaar gebracht. De komende dagen zal blijken of de wedstrijd doorgaat in Riazor. Mocht dat niet het geval zijn, dan moeten de toegestroomde fans en de lokale economie het ontgelden. De RFEF benadrukt dat de veiligheid en kwaliteit van het veld voorop staan.

Dit voorval onderstreept het belang van goede afspraken bij het gebruik van stadions voor club- en nationale evenementen. Spanje hoopt in ieder geval dat de schade snel hersteld kan worden, zodat de focus weer op het WK kan liggen. Het is de eerste editie van het WK met 48 landen, en Spanje wordt gezien als een van de favorieten na de winst van de Europese titel in 2024.

De selectie van De la Fuente bevat een mix van ervaren krachten en jonge talenten, zoals Pedri, Gavi en Lamine Yamal. De oefenwedstrijden moeten hen klaarstomen voor de zware concurrentie in de groepsfase. Irak, dat zich niet heeft gekwalificeerd voor het WK, ziet de wedstrijd als een kans om ervaring op te doen en zich te meten met een toplander.

De wedstrijd in Riazor belooft een feestelijke sfeer, maar de bizarre gebeurtenissen van zondag hebben een schaduw geworpen over de partij. De RFEF hoopt op een snelle oplossing, zodat de wedstrijd gewoon kan doorgaan en Spanje zich optimaal kan voorbereiden op het mondiale toernooi. De komende uren zullen cruciaal zijn voor de besluitvorming





