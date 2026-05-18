Grap voor bruidspaar: 59 verwaarloosde hanen in tuin

Een bruidspaar uit Heesch belde de dierenambulance voor een grap, maar de humor eraan is ver te zoeken, vindt de dierenambulance. Andere vriendengroepen hebben het in het verleden beter aangepakt.

Je zou maar op je trouwdag door de dierenambulance gebeld worden dat er 59 verwaarloosde hanen in je tuin staan, waarvan er al twee dood zijn.

Het was een grap voor een bruidspaar uit Heesch. Maar de humor eraan is ver te zoeken, vindt de dierenambulance. Andere vriendengroepen pakten het in het verleden een stuk beter aan. En daar konden wij – en de bruidsparen zelf gelukkig ook – wel smakelijk om lachen.van vrienden.

Ze hadden het voor de bruiloft regelmatig met hen over een dakkapel en daarom waren die vrienden zo aardig geweest om alvast een handje te helpen. Na mauwen over trouwen, niet meer zeuren over verbouwe





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bruidspaar Dierenambulance Grap Hanen Tuin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cynthia won na borstkanker een Tittoo: 'Liever een tattoo dan een litteken'Het begon met een knobbeltje in haar borst. Al snel bleek dat foute boel. 'Weg ermee', dacht Cynthia Elout (49) uit Hoogerheide. Ze twijfelde geen moment over haar borstamputatie. Dankzij een grote tattoo over haar litteken kijkt ze weer blij en trots in de spiegel.

Read more »

De kippen in de opvang in Limburg: gerapporteerde $HANEN$$ gedumpt bij een woning in HeeschDierenorganisaties overwegen om aangifte tegen een huis in Heesch te doen, omdat er vrijdagavond 59 mannetjes zijn gedumpt op het erf.

Read more »

Haan gevonden langs snelweg, vermoedelijk nummer 60 van 'bruiloftsgrap'Je zou het bijna niet geloven, maar er is zaterdagmiddag in Heesch nog een haan gevonden. De man en dochter van Yvonne uit Grave waren onderweg naar huis toen zij bij de Waterlaat, een weg langs de A59, het dier zagen lopen. Een dag eerder werden 59 hanen in een voortuin bij een huis in Heesch gedumpt als 'bruiloftsgrap'.

Read more »

Haan nummer 60 gevonden langs snelweg bij Heesch, gaat ook naar opvang toeJe zou het bijna niet geloven, maar er is zaterdagmiddag in Heesch nog een haan gevonden. De man en dochter van Yvonne uit Grave waren onderweg naar huis toen zij bij de Waterlaat, een weg langs de A59, het dier zagen lopen. Een dag eerder werden 59 hanen in een voortuin bij een huis in Heesch gedumpt als 'bruiloftsgrap'.

Read more »