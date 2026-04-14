Grand Café FF heropent na steekpartij: personeel en gemeenschap tonen veerkracht

De heropening van Grand Café FF in Best na de steekpartij op de eigenaar markeert een moment van rouw en veerkracht. Personeel en gemeenschap steunen elkaar in deze moeilijke tijd.

Het lijkt een schijnbaar normale dag bij Grand Café FF, het restaurant van de neergestoken horecabaas in Best . Op het terras van het café zitten mensen te genieten van een ochtendkoffie in de zon, alsof er niets aan de hand is.

Slechts vijftig meter verderop, op de vroege vrijdagochtend, werd de eigenaar van het etablissement aangevallen en neergestoken door een man uit Oirschot. De horecaondernemer zou de verdachte vermoedelijk hebben betrapt tijdens een inbraak, wat leidde tot de confrontatie.

Voor het personeel van Grand Café FF is deze dag echter allesbehalve normaal. De emoties zijn nog vers, de gebeurtenis heeft diepe sporen nagelaten en de impact op de gemeenschap is voelbaar.

De dag na de verschrikkelijke aanval markeert de heropening van het café, een moment dat wordt gedragen door een mengeling van verdriet, steun en een vastberadenheid om door te gaan





