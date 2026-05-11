Gradus Kraus: De man met elf knock-out-overwinningen en zijn weg naar een titelgevecht

In de Nederlandse bokswereld is Gradus Kraus momenteel een van de meest populaire boksters. Hij heeft elf professionele bokspartijen gewonnen, waarvan tien keer op knock-out. Kraus heeft zich echter nog niet echt getest tegen de beste tegenstanders. Hij moet nu richting de top twintig-jongens en zorgen voor ervaring om voor een titelgevecht te gaan.

De bokssensatie uit Oss is op dit moment razend populair. Maar waar staat Kraus nu in de bokswereld, hoe serieus waren zijn overwinningen en komt hij al in aanmerking voor een titelgevecht? Allereerst over de partij die Kraus afgelopen zaterdag bokste, op Boxing Gladiators in Rotterdam. Dat was een evenement van een private organisator waar weliswaar geen kampioensriem op het spel stond, maar waar boksers wel aan hun positie op de officiële ranglijsten konden werken.

Bij de International Boxing Federation (IBF) staat Kraus veertiende op de ranking in zijn gewichtsklasse, maar op de wereldwijde ranglijst van Boxrec die alle boksers combineert, staat hij na afgelopen weekend op de 29ste plaats in het lichtzwaargewicht. Sinds afgelopen winter mag Kraus zichzelf Europees kampioen noemen van de IBF. Dat is één van de vier grote internationale boksbonden, die allemaal hun eigen evenementen hebben en hun eigen kampioenen uitroepen.

De grootste en meest prestigieuze van de vier is de World Boxing Council (WBC). Gradus Kraus won zaterdag met een knock-out van de Engelsman Theo Brooks, maar deed dat wel met een gebroken hand...





